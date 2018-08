Las extrañas imágenes de las nubes de Júpiter que reveló la NASA que sorprenden a la comunidad científica

La Administración Nacional de Aerostática y el Espacio (NASA por sus iniciales en inglés), reveló este lunes una serie de imágenes en las que muestra el extraño comportamiento que tienen las nubes de Júpiter y la forma en que se mueve su atmósfera.

Las imágenes fueron captadas por la sonda espacial Juno, la que espera investigar hasta el 2022 al desconocido planeta. desde el 2011 Juno cumple esa tarea, ayudando a revelar algunos de los acertijos científicos que esconde el planeta.

De acuerdo con la información entregada por la NASA, el trabajo fue realizado por los científicos Gerald Eichstädt y Seán Doran, quienes crearon esta imagen usando datos de la cámara JunoCam de la nave espacial.

Changing perspective: Striking atmospheric features in #Jupiter’s northern hemisphere are captured in this series of color-enhanced images https://t.co/zXILJf1rxP pic.twitter.com/3c7TJBWB1u

— NASA's Juno Mission (@NASAJuno) August 24, 2018