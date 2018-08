"Un final horrible para un niño tan pequeño": el dolor en redes sociales por el suicidio de Jamel Myles tras bullying homofóbico

Consternación y dolor son las palabras que más se repiten en las redes sociales tras la publicación de la historia de Jamel Myles, el niño de 9 años que se suicidó tras contarles a sus compañeros de clase que era homosexual.

La madre de Jamel, Leia Pierce, decidió sacar a la luz lo ocurrido luego que el pequeño se suicidara tras cuatro días de bullying en su colegio luego que revelara su orientación sexual .

"Se veía tan asustado cuando me lo dijo. Me dijo: 'mamá, soy gay'. Y yo pensé que estaba bromeando, entonces miré hacia atrás porque estaba manejando, y él estaba encogido, tan asustado. Y le dije que lo amaba de todas formas", recuerda Leia.

Pese al amor y apoyo que recibió de su madre, la reacción de sus pares no fue la esperada y sólo pasaron cuatro días desde el inicio de clases para que Jamel tomara tan drástica decisión.

"Bastaron cuatro días en el colegio. Solo puedo imaginarme las cosas que le dijeron", contó Pierce. "Mi hijo le contó a mi hija mayor que los niños en el colegio le decían que se matara. Estoy tan triste de que no me lo haya dicho a mi", agregó.

El caso ha calado hondo no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, donde se repiten las palabras de indignación por la falta de empatía de las personas y la responsabilidad de los padres en el suicidio de Jamel Myles .

"Un niño de nueve años se suicida por el bullying de sus compañeros tras reconocer que es gay" Jamel Myles es asesinado por esta sociedad en la que fingen que no vivimos", escribió en su cuenta @merdm_

Incluso hubo usuarios que recordaron los dichos del Papa Francisco esta semana que recomendaba a los menores homosexuales asistir al siquiatra para tratarse.

"El caso del niño de 9 años # JamelMyles me deja sin palabras. Señor Papa Francisco @ Pontifex_es, cree que tenía que haber ido al psicólogo? Quién, él? Que había querido compartirlo? o sus compañeros y familias por acosarlo? Algo estamos haciendo mal.

Y así se repitieron los homenajes en las redes sociales al niño que fue valiente, pero que la sociedad no estuvo lista para apoyar.

I am in full tears! I know this Child’s pain. It is my own. I’m sick of this shit. I’m living for you, #JamelMyles!!! This has to stop. Please!!! Children are taugh to hate. We must teach them compassion. NINE YEARS OLD!!! ENOUGH IS ENOUGH! https://t.co/Of88vXtoG0

