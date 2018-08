La conmovedora carta de niña de 7 años al ser obligada a regalar su mascota "Cristalita" tras amenazas de sus padres

"Te la tuve que dejar en tu puerta porque me dijeron que tu cuidas animales que no tienen casa y ella ya no va a tener casa". De esta forma, una niña de 7 años explicó mediante una carta a una anónima vecina la razón por la cual le dejaba su amada mascota afuera de su vivienda.

Esto luego que la pequeña llamada Jazmín fuera amenazada por sus padres con dejar abandonada a su perrita "Cristalita", que en realidad no es más que una tierna cachorrita, ya que ellos no querían al animal en el domicilio.

Ante esto, no le quedó otra opción a la niña de dejar a su querida mascota en la mencionada casa, dejando además la carta donde cuenta sus razones y unas pocas monedas al lado del escrito, para aportar en algo en los cuidados de la can.

La pequeña pidió además a su vecina que cuide mucho a "Cristalita", que la alimente bien y que le cuente seguidamente que la quiere mucho, para que así no se olvide de ella.

El tuiteo, en donde la usuaria escribió que "me ahogo en lágrimas" producto de la emotividad de las palabras de la niña, cuenta con más de mil retuits y 4 mil likes.