Café con un carabinero: la polémica iniciativa que se ganó un interminable troleo de las redes sociales

Una insólita medida, adaptada de la estrategia "Coffee with a Cop"implementada en marzo pasado por la policía de Boston, es la que aplicará en Chile carabineros, con el fin de superar los históricos índices de desconfianza que generan los uniformados tras una serie de polémicas en las que ha estado involucrada la institución.

La estrategia se trata literalmente de que los funcionarios policiales estén en las cafeterías para sentarse en la mesa a conversar con los clientes y en nuestro país se llamará "Café con un Carabinero". El plan se implementará gracias a una alianza entre la fuerza de orden público y la cadena norteamericana Starbucks durante el mes de octubre.

Sin embargo, la decisión no ha sido muy bien recibida, y ha generado una serie de comentarios negativos y burlas en las redes sociales.

En su mayoría las críticas apuntan a la cafetería escogida para el plan y los lugares donde se encuentran, lo que la haría un tanto clasista y discriminadora.

El anuncio fue realizado el día sábado y hasta hoy las críticas siguen sumándose en Twitter principalmente. Incluso algunos políticos han cuestionado que se haya elegido Starbucks como la cadena para juntarse con los ciudadanos considerando que no existen en todas las comunas, ni en todas las regiones del país.

3600 horas de trabajo de Carabineros de lunes a viernes concentradas en 120 locales de Starbucks. ¿Sabe cuántos hay en la Región de Antofagasta? Si uno de los problemas de Carabineros es la falta de personal, esta medida no ayuda.

Otros tantos han cuestionado el "negocio" que existe tras la iniactiva y el elevado costo que tendrá para los contribuyentes tomarse un café con un carabinero.

Sin embargo, lo que más apareció en la red social en respuesta a la medida fueron los memes.

Pongan carabineros en los carros de completos de las poblaciones no en locales que no se ve la delincuencia y la drogadicción vean la realidad se necesita personal en las poblaciones no Tando café

