"9 lukas por un palo": la épica venganza contra estafador que intentó hacer el "cuento del tío" que se ganó el respeto de las redes sociales

El "cuento del tío" es el nombre que recibe principalmente Argentina, Uruguay, Chile y Bolivia un tipo de estafa con muchas variantes, sin embargo, la esencia es la misma: aprovecharse de la víctima con la gran capacidad del estafador de contar una historia creíble.

Pese a que muchas veces se ha advertido acerca de esta práctica, hay muchas personas que caen en el engaño, aunque cada vez son más los que comprenden que están a un paso de ser estafados y de manera creativa algunos, se burlan de los estafadores.

Uno de esos casos es el de Felipe Andrés, quien contó su historia en Facebook, la que se transformó en viral, por la épica forma que eligió para burlarse de quien buscaba engañarlo.

"Palo de leña"

"Hoy me habló un individuo "interesado" en la parca que tengo publicada en yapo.cl, super urgido que estaba muy interesado y que quería comprarla al tiro (según el de Valdivia), así que me dijo que me iba a transferir al tiro yo le dije que vivo a 3 cuadras de un Starken que podía ir enseguida apenas me llegará la plata", comienza el relato que ha sido compartido por más de dos mil personas.

"Le envíe mis datos. A los 15 minutos me llamó y me dijo que ya estaba todo listo y me envió sus datos para enviar la chaqueta. Revise mi cuenta y le dije que no me había llegado la plata, le pregunté si había puesto bien mi RUT, me dijo que si había transferido y que tenía un seguro de compra, que cuando recibiera el producto se liberan los fondos", detalló.

"Ahí caché que era más chanta que la chucha pero le seguí el juego, le pedí los datos y le dije que le iba a enviar al tiro la chaqueta. Así que fui a la bodega saque un palo de leña y lo puse en una cajita y lo envolví, lo fui a dejar a Starken y lo llame para darle el número de seguimiento y le dije que posiblemente llegaba a las 7 a Valdivia, me dio las gracias y obviamente me bloqueo de wtsp y no le entran mis llamas", agregó ganándose las felicitaciones más de 600 personas, algunas que también contaros sus historias con estafadores.

El desenlace fue lo que más divirtió a quienes compartieron la historia: "todavía estoy esperando que me llame porque el tuvo que pagar 9 Lucas para retirar un palo de leña en Starken jajajaj más encima estaba húmedo", concluyó Felipe.