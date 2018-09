Dramático video: sujeto viajaba escuchando música sin audífonos y pasajeros intentan tirarlo fuera del tren

En San Francisco, Estados Unidos, dos hombres intentaron tirar fuera de un tren a un joven de 21 años identificado como Dexter Lotz.

El muchacho volvía a su hogar luego de haberse juntado con amigos. Mientras viajaba en el servicio Muni Metro de San francisco, decidió escuchar un poco de música de XXXTentacion con su parlante, situación que indignó a dos pasajeros del vagón.

El hecho quedó registrado en video por los testigos que viajaban en el tren, incluyendo a una periodista que usó su cuenta de Twitter para denunciar el hecho.

En la secuencia se puede observar cómo el joven se resiste a los dos hombres, quienes a punta de fuerza intentan lanzarlo cuando la puerta se abre.

"¿Vas a bajar en esta parada?", Preguntó el hombre.

"No es asunto tuyo", respondió Lotz, según lo expresado en entrevista con el portal Mic.

Si bien ambos hombres no lograron su cometido, en el video también se puede ver el momento exacto en el que tiran su skate hacia afuera. Además de eso, el joven declaró que le arrojaron su teléfono, parlante y audífonos.

Luego, en una segunda grabación, se puede apreciar que los demás pasajeros reaccionan defendiendo al "desubicado" joven.

Según el medio citado, Lotz finalmente fue bajado del tren, pero en la siguiente estación. Luego de salir, el joven comenzó a buscar su monopatín extraviado pues pertenecía a un amigo.

Una vez abajo, la policía local se acercó al joven y este fue esposado mientras prestaba declaración. Uno de los sujetos que lo agredió también fue interrogado pero sin esposas, mientras que el tercer involucrado se dio a la fuga.

De esta forma Dexter Lotz estaría pensando en querellarse contra la Agencia de Transporte Municipal de San Francisco gracias al mal rato vivido, aunque la investigación principal ya está en curso y en manos de las autoridades.

"Estos dos hombres acaban de tratar de tirar a este chico del tren muni porque estaba escuchando música demasiado fuerte. Fácilmente pudo ser impactado por el tráfico. Esto no está bien", publicó la periodista Anna Sterling en su cuenta de Twitter junto al impactante registro.

They’re attempting to throw him onto the street. You can see it clearly here. He’s just a kid. This is not okay. pic.twitter.com/BGT3kado26

Whoa these two men just tried to throw this kid off the muni train because he was playing music too loudly. He easily could’ve hit oncoming traffic. This is not okay. pic.twitter.com/NYIZilSmNL

— Anna Sterling (@AnnaMSterling) August 31, 2018