"No soy niña pero me gusta mucho": la historia del niño que con su mochila de "Frozen" abrió fuerte debate sobre la identidad de género

Que el color para los niños es el azul y para las niñas es el rosado, ha sido ampliamente debatido por las nuevas generaciones -y también las más antiguas- que han dejado de ver las cosas como algo de género.

En varios países se ha discutido este tema, por eso la publicación en Facebook donde se replican las palabras de un padre o una madre, acerca de porqué su hijo eligió una mochila de Frozen para el colegio, se han llenado de comentarios de apoyo.

El texto señala como un pequeño de 5 años enfrenta a quienes lo cuestionan por elegir una mochila "de niña" y cómo la sociedad contamina de prejuicios a los niños.

"Mi hijo de 5 años lleva su mochila de Frozen a la escuela y cuando íbamos camino a la escuela venía una niña con su mamá y la niña le dice mira que bonita su mochila. la señora responde "pero es de niña". Yo pensé si a mi hijo le gusta mucho la película Frozen lo hace una niña?".

"En su salón le han dicho que bonita mochila, porque son niños pequeños, aún tienen inocencia, aún conservan su pureza … Los niños nacen sin complejos, sin prejuicios, ellos no nacen machistas o feministas los adultos los hacemos así, los padres los hacemos así, los contaminamos, los llenamos de prejuicios tontos, cuando llegamos a la escuela mucha gente se nos queda viendo unos para bien, otros se ríen y cuchichean pero mi hijo se siente feliz con su mochila", continúa el texto.

"A quien le ha cuestionado porque mochila de niña? responde "no soy niña pero me gusta mucho Frozen" eso no me hace niña, amo a mis hijos y tienen grandes valores estoy educando hombres no machos acomplejados ….", concluye el relato.

Reacciones

En cada página de Facebook o Twitter que se ha compartido la publicación, los comentarios acerca de la necesidad de respetar los gustos personales se repiten. Junto a ellos, el apoyo a los padres del menor de no "contaminar" a su hijo con prejuicios también aparecen.

Sin embargo, también se postean cuestionamientos acerca de porqué los padres no le enseñan a su hijo a actuar de acuerdo a su género.

"Ese niño, lo están confundiendo, una mochila concorde a su masculinidad, tener cuidado la sociedad hoy en día se están perdiendo los valores", escribió uno de los usuarios de Facebook.

"Si la opinión interna del niño es más importante que la opinión tonta de un adulto o cualquier otra persona, el niño está aprendiendo a vivir sin adiestramiento cavernícola el cual le permite que no viva bajo la sombra de la aprobación social y eso lo hará un ser libre de mucha seguridad. A la mierda los adultos acomplejados que viven sobre la sombra del miedo", agregó otro.