El mejor matrimonio de la historia: novios se sacan foto y se convierten en viral tras "photobomb" de Keanu Reeves

Si en Chile el "compadre Moncho" es famoso por ser visto en muchos lugares a la vez, existiendo la leyenda urbana que hay más de un Adriano Castillo en realidad, en Estados Unidos también hay un actor que es conocido por aparecer en varios lados: Keanu Reeves.

El actor que ha protagonizado algunas de las mejores películas de acción de las últimas décadas como "Punto de quiebre", "Máxima Velocidad", "Matrix" y "John Wick", es también conocido por pasearse por las calles gringas como si fuera un simple mortal más.

Viajando en el Metro, comiendo un sandwich en el banco de una plaza o simplemente recorriendo las calles como un transeúntes más. Así son las fotos que existen en las redes sociales con Reeves como eje central, siendo siempre destacado por ser un hombre amable y simpático, que incluso siempre da el asiento a mujeres o abuelitos, como todo un caballero.

Pero "Neo" no solo es captado tranquilamente por la vía pública, sino que también aparece de la nada en matrimonio y posa para las cámaras junto a los novios haciendo las mejores poses de la historia.

Hace unas semanas unos recién casados salían de un hotel y recibieron un "photobomb" inesperado: Keanu Reeves decidió sacarse una foto con ellos y se convirtió en viral rápidamente. "La mejor foto de matrimonio de la historia", indicó el tuitero que dio a conocer la imagen.

Best #Wedding Picture EVER!

Moray & Maura recently got hitched in New York and were #photobombed by a rather scruffy chap passing by.

We think Moray looks way better than #KeanuReeves in his stylish @slanjkilts Modern Inglis #tartan #kilt and Midnight Blue Crail kilt outfit!! pic.twitter.com/tL5vqG2DL7

— Slanj Kilts (@slanjkilts) August 22, 2018