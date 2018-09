"Obstaculizar el libre tránsito": bomberos de Graneros denuncian que fueron multados injustamente por Carabineros mientras atendían emergencia

Molestia ha provocado entre los usuarios de las redes sociales la denuncia de voluntarios de bomberos de Graneros, luego que Carabineros multara al conductor del carro bomba por permanecer estacionado en la berma mientras atendían una emergencia.

El parte fue emitido a nombre del superintendente de Bomberos de Graneros, Carlos Ernesto Morales Lagos, a las 23:55 del jueves, mientras los voluntarios ayudaban a las víctimas de un accidente vehicular.

La denuncia llegó a las redes sociales junto con un video del momento y una copia del parte. En su cuenta de Facebook Alexis Zuñiga Farias escribió molesto "Carabineros de la segunda Comisaría de Graneros infraccionan al conductor de una unidad bomberil por no mover la unidad estacionada en la berma para permitir el transito, cabe señalar que personal de bomberos aun atendía la emergencia volcamiento de vehículo con derrame de combustible situación no superada no atendiendo explicaciones".

"Falta de criterio"

Luego que la denuncia comenzara a viralizarse, los comentarios no se hicieron esperar cuestionando la falta de criterio de los uniformados.

"Que dice con respecto a esto, a una falta de sentido común, a mi como bombero tambien he tenido situaciones similares con ellos que quedo "plop" por falta de criterio", escribió @pato0281 en Twitter.

"Esto se llama cero criterio abuso de poder y malas prácticas de parte de este señor de apellido silva por juntar un poco mas de lucas para el aguinaldo pasando partes como loco poco ético y engorroso procedimiento", agregó un usuario de Facebook.