"He visto cuánto han luchado para tener sus bebés": mujer que alquiló vientre a matrimonio chileno exige justicia para la pareja

“Yo he sido una colaboradora con ellos. Nadie me ha obligado. Yo soy madre y sé la felicidad que uno siente. Solo quería que sean felices, que disfruten de sus bebés". Esas fueron las palabras que emitió Isabel a la cadena de noticias peruana ATV Noticias, luego que el matrimonio chileno, conformado por Jorge Tobar y Rosario Madueño, fuera dejado en libertad tras varios días detenidos al intentar salir de Perú con dos bebés concebidos mediante un vientre de alquiler.

La madre sustituta dijo además que "he visto cuánto han luchado para tener sus bebés, he vivido su dolor en carne propia. Ahora me siento muy triste y mal que estén separados. No es justo. Eso me duele mucho. Quiero pedir justicia para ellos”.

La mujer aprovechó la pantalla para enviar un mensaje a Rosario. "Que esté tranquila, sé que ella podrá estar con sus bebés, yo lo siento en el corazón. Le digo que siga siendo fuerte como lo ha sido hasta ahora, y que tenga fe, sé que podrá ser felices con sus bebés como tanto lo ha querido".

Entre lágrimas Isabel detalló que conoció a la pareja chilena hace cinco años en una clínica y que a fines del 2017 se contactaron con ella para que se llevara el embarazo subrogado.

La prueba de ADN confirmó que el embrión estaba formado por óvulo donado y esperma de Jorge, confirmando al chileno como padre biológico de los niños.

"Los padres tenían la ilusión de estar junto conmigo en el parto. Se me subió la presión, los bebés ya querían estar con sus papás. Se vinieron el 28”, agregó la madre sustituta en su entrevista.

Cabe recordar que debido a esta emergencia la pareja chilena llegó a Lima el 29 de julio y cuando querían salir del país con los bebés recién nacidos, se produjo una discrepancia en las fechas porque los bebés habían nacido un día antes de su llegada, lo que alertó a las autoridades por un posible secuestro de menores y los llevó a la cárcel.