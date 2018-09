Los acusaron de "ejercer espectáculo público sin permiso": Carabineros multó a pareja de jóvenes por bailar cueca en Estación Central

Si hace un par de días la polémica fue por un parte cursado a un carro de bomberos que se encontraba atendiendo una emergencia, ahora las redes sociales se manifestaron indignadas luego que Carabineros multara a una pareja que bailaba cueca en Estación Central, acusados de "ejercer espectáculo público sin permiso".

La denuncia fue realizada el pasado 7 de septiembre por la joven afectada, quien se declaró "anonadada" por la situación y dijo estar molesta por "el abuso de poder" detrás de la multa.

"Hoy hace 10 minutos atrás, Carabineros de Chile, me sacó un parte por estar bailando CUECA en Estación Central en un lugar PRIVADO, siendo que ya teníamos autorización por los guardias de dicho lugar", escribió Camila Soto en su cuenta de Facebook.

"Y se da el tiempo de poner "Ejercer espectáculo publico"… no me cabe en la cabeza que se llenen la boca diciendo que representan a su país, ven dos jóvenes bailando el BAILE NACIONAL.. el parte no me molesta, lo que si molesta es el abuso de poder por el solo hecho de llevar un UNIFORME!", concluyó.

Reacciones

La foto del parte fue compartida por casi 500 personas y más de 290 comentaron y cuestionaron la decisión de Carabineros.

"Este País ya no tiene pié ni cabeza.los ladrones sueltos y los que se ganan unos pesos en forma honesta ..parte x trabajar en forma digna", decía uno de los comentarios.

"Si partearon bomberos en procedimientos que se puede esperar…hoy son descriteriados prepotentes insolentes con la comunidad pública dónde claramente están para servir ; hoy cualquiera entra a la institución creando pacos de olla a presión… presione en el juzgado; ojala el juez de la audiencia no tenga la misma frente del Paco del parte; créeme qué Carabinero no es…suerte", agregó otro.