"Línea Cero ¿cero éxito?": la foto con la que ciclistas critican los nuevos y modernos estacionamientos pagados en el Metro

128 estacionamientos para bicicletas disponibles en cinco estaciones de la Línea 6: Cerrillos (20), Franklin (21), Bío-Bío (19), Pedro Aguirre Cerda (18) e Inés de Suarez (50) forman parte de la primera etapa de la llamada "Línea Cero" del Metro, que busca integrar ambos sistemas de transporte.

La idea es que cuando la Línea 3 comience a operar, se sumen al sistema las estaciones Puente Cal y Canto, Parque Almagro, Matta y Fernando Castillo Velasco. Sin embargo, el plan considera llegar a 2021 con un total de 60 estaciones de Metro con este sistema, los que se irán implementando progresivamente en etapas.

El nuevo servicio opera durante los mismos horarios de funcionamiento de Metro, de lunes a viernes de 06.00 a 23.00 horas, sábados de 06.30 a 23.00 horas, y domingos y festivos de 08.00 a 22.30 horas.

El costo del servicio, según explicaron las autoridades el fin de semana, es a través de un plan mensual o una tarifa on demand. En caso del primero, la membresía mensual tiene un costo de $8.990 que permite utilizar el servicio un máximo de 10 horas diarias, así que si el usuario excede ese número, se aplica un valor adicional de $800 diarios.

En el caso de la tarifa on demand, el costo considera una tarifa base de $500 por los primeros 30 minutos utilizados para dar paso a un cobro de $50 cada 30 minutos adicionales o fracción.

Sin embargo, el servicio no ha sido bien recibido por los ciclistas, quienes deberían ser los principales beneficiados, quienes han usado las redes sociales para cuestionar el valor del servicio, además de compartir servicios establecidos por algunas comunas con estaciones de Metro, sin costo para los usuarios de bicicletas.

Críticas

En esta línea también han aparecido una serie de imágenes, las que muestran en la práctica lo que piensan los ciclistas del moderno sistema de estacionamientos de Metro.

Es el caso de la foto publicada por @brucelillo quien compartió dos fotos de los cicleteros instalados en estación Bio Bío, con la lectura "el error se explica solo". En las imágenes, que abrieron un debate, el que se ha dado desde la presentación de los estacionamientos, se muestra como los ciclistas prefieren seguir amarrando sus vehículos a las rejas del Metro en vez de usar el nuevo servicio.

"A propósito de tarifas de bicicletas en línea cero. Los ciclistas deben ser los premiados. No los castigados. El esfuerzo de un trabajador, que no contamina y aporta a la salud de un país, no puede ser desincentivado con cobros, Es mas. Su pasaje de metro debería ser rebajado", agregó ala discusión @conchamarco.

Como podemos ver, la #LíneaCero es un éxito total. La única bici dentro es de un funcionario de Metro, que ni siquiera debe pagar por usar el sistema. Estación Bio Bío. pic.twitter.com/13EcQeTpxh — Cristian Aranda (@brucelillo) September 10, 2018

Línea Cero: Metro de Santiago seguirá cobrando por estacionamiento de bicicletas. ¡NEFASTO!https://t.co/IXElwSRyr0 Hacemos un llamado a la Ministra de Transportes para que corrija el modelo!. pic.twitter.com/KhsiYzlTuF — Pedalea x la calle (@Pedaleaxlacalle) September 9, 2018

Así es, el estacionamiento de bicicletas más grande de Chile se encuentra en La Florida 🌺 🙌 aprovecha y elige la bici para movilizarte ☝️#MuniLaFlorida https://t.co/ykIYNd0ypZ — La Florida (@MuniLaFlorida) September 9, 2018

Todos los días uso este bicicletero a pasos de Estación Ñuñoa. Abre a las 6 am y cierra a las 22:45. Gratis. Seguro. Guardias buena onda.#LineaCero, cero éxito. pic.twitter.com/mzWb7THVkS — Cristian Aranda (@brucelillo) September 10, 2018

La "Línea Cero" que el Metro de Santiago ha inaugurado para los ciclistas es la prueba empírica de cuánto Louis de Grange los quiere. — Felipe Citadino (@FelipeCitadino) September 9, 2018

Usuarios activos de #LíneaCero en Estación Bio Bío: Cero. El error se explica solo. pic.twitter.com/eURlu8OON4 — Cristian Aranda (@brucelillo) September 11, 2018