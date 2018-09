Trabajó en un supermercado y durante años comió escondida al menos 5 láminas de jamón: ahora la acusan de robo por un valor de más de $6 millones

Una empleada de un supermercado ha sido acusada de un millonario robo luego de comer durante años láminas de jamón mientras atendía en la rotisería.

La mujer, que trabajaba en el supermercado Giant Eagle en Cleveland, habría consumido durante 8 años al menos 5 rodajas de jamón al día, señala Daily Mail.

Uno de los gerentes del local recibió un aviso de que uno de los trabajadores se “alimentaba” permanentemente y ahí partió la investigación que terminó con la acusación, que señala que durante los 8 años el valor de lo consumido se elevaría sobre los 9000 dólares, más de $6 millones.

Las autoridades dieron otro "gran dato", ya que informaron que la empleada comía “preferentemente” jamón, pero también comía salame.

La policía, que no ha entregado la identidad de la acusada, dijo que aún no hay arrestos y que aunque ellos no son los que toman las determinaciones finales sino la justicia, “es poco probable que se formulen cargos por delitos graves”.