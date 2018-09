Hombre asegura que fue embrujado, que no puede trabajar porque le robaron la energía y pasa todo el día en la cama

Un ciudadano mexicano causó impacto en redes sociales luego de asegurar que fue "embrujado", y que por culpa de eso no puede trabajar ya que le quitaron todas sus energías.

”Me dijeron que estoy embrujado para no trabajar y yo siento en el pecho que sí es algo malo, que me están embrujando”, expresó el hombre en un video que se viralizó en redes sociales.

"Es un hechizo muy fuerte que me están haciendo, me quieren ver sin dinero, me quieren ver pobre", se quejó en el registro.

En ese sentido, detalló que lleva tres días sin ir a trabajar y que una especie de "fuerza extraña" le impide ponerse de pie, por lo que se mantiene en la cama día a día. Además, dijo que espera poder recuperarse en al menos "siete meses más".

El video provocó una ola de comentarios en redes sociales, desde personas que se burlaron del sujeto, hasta críticas y dudas sobre la veracidad del registro.

Ya casi me alivio otra semana más sin ir a trabajar. Posted by Chaparro Chuacheneger on Monday, September 17, 2018

Y estos últimos fueron quienes acertaron, ya que se trataba de una broma viral por parte de "Chaparro Chuacheneger", bloggero especializado en hacer este tipo de contenidos.