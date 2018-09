"Disculpe la impresentable hoja": currículum escrito a mano de joven que buscaba trabajo derritió el corazón de todos en las redes sociales

Cuándo las ganas de conseguir algo en la vida son tan grandes, las personas son capaces de hacer lo que sea, y casos como estos deben llegar al mundo para demostrar que aún existe gente que se sobrepone a cualquier cosa para perseguir sus sueños.

Eso es lo que resume en pocas palabras lo que vivió una mujer argentina, cuando llegó hasta la tienda que dirige un joven de 21 años a buscar trabajo.

La historia, compartida por Euge López en su Facebook no sólo se hizo viral, sino que traspasó las fronteras de Córdoba, ciudad en la que ocurrió, derritiendo el corazón de todos los que leyeron lo ocurrido.

La mujer relató cómo fue el encuentro con el joven que buscaba trabajo de forma desesperada, pero que le evidenció que ni siquiera tenía dinero para imprimir su currículum.

"Hola cómo estás ? Te molesto un segundo para hacerte una consulta, están tomando gente? Porque yo estoy buscando trabajo, me dijo este joven bien educado que esperó su turno para que lo atienda con tranquilidad y estaba bien prolijo. Buen día … por el momento no, pero podes dejarme tu CV si queres. Lo qué pasa es que no tengo ni para imprimir", dice parte del relato.

"No te preocupes, toma asiento en esa mesa que están mis cosas y escribilo, te doy una hoja… No ! Yo traje un cuadernito y lapicera, gracias. Y así quedó de prolijo su CV …

Le puse carita Feliz para cuando necesitemos gente … Que importa que no tenia para imprimir si lo que lo que quiere y lo que necesita es trabajar …", agregó.

Hola cómo estás ? Te molesto un segundo para hacerte una consulta ,están tomando gente? Porque yo estoy buscando… Posted by Euge López on Friday, September 21, 2018

Reacciones

La imagen del currículum escrito a mano desató una serie de comentarios valorando la voluntad del joven de perseguir sus sueños.

"Se merece una oportunidad", decía uno de los comentario. "Qué bonito!! Espero consiga pronto!!!!", agregaba otro.

El post, compartido por casi seis mil personas, generó además un campaña de ayuda para buscarle trabajo al joven y varios se ofrecieron a darle una oportunidad.