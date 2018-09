La preocupación terminó en risas y selfies: alertan a rescatistas tras "cadáver" flotando en río y realizan sorprendente hallazgo

Un grupo de vecinos de la ciudad austríaca de Steyr llamaron a Bomberos tras quedar consternados al ver un "cadáver" flotando en un río, mientras caminaban por encima de un puente.

Ante el aviso, al menos ocho voluntarios llegaron al lugar con una serie de implementos para poder retirar el cuerpo. Incluso, una barcaza llegó al operativo desplegado en la zona, según informa el Daily Mail.

Sin embargo, toda la preocupación derivó en las risas de los bomberos luego de culminar todo el rescate: era una muñeca inflable.

De esta forma, los voluntarios terminaron aliviados de que todo halla finalizado de una manera tan extraña, que finalmente la única preocupación que tuvieron fue tratar de lucir bien en las fotos que se sacaron con el "cadáver".

