Todo por un diente perdido: niño derritió el corazón de todos en Facebook con su inocente carta al "Ratón Pérez"

Cuando a un niño se le cae un diente es todo un acontecimiento, porque significa que alguna moneda será intercambiada por esa pieza. Puede ser por parte del Hada de los Dientes, los propios padres o el Ratón Pérez, pero lo cierto es que ese tierno dientecito de leche se transformará en una recompensa.

Por ese motivo es que si el niño llega a perderlo el drama que puede llegar a armarse es bastante grande.

Eso fue lo que le sucedió a Santino, un niño argentino de 6 años, quien ante la dramática situación de perder su diente mientras lo limpiaba en el baño encontró la más creativa manera de hacerle saber al Ratón Pérez donde estaba su diente y de paso se robó el corazón de todos en las redes sociales.

Indicaciones detalladas

Santino escribió en uno de sus cuadernos, imagen que llegó a Facebook y rápidamente se convirtió en viral, lo que había pasado con el diente y porqué no lo pondría bajo la almohada.

"Querido Ratón Pérez. Buenas noches, te comento, ayer se me cayó otro diente yo por querer limpiarlo, se me resbaló y se me fue al drenaje. ¿Vos podrías buscarlo? y si lo encontrás ¿me dejarías algo de dinero? gracias", comenzaba la carta.

Más abajo y junto a un detallado mapa de su casa, el pequeño le dejó una aclaración al ratoncito de los dientes muy específica, que tratara de evitar la pieza de su madre.

"Te dejo un mapa para que no te pierdas. Por fa no te metas en la pieza de mamá, porque le tiene mucho miedo a los ratones", escribió Santino.

La carta del niño circuló en varias cuentas de Facebook, donde los usuarios destacaron el gran corazón del pequeño y le declararon su amor por tan linda misiva.