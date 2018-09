"Cometa de la muerte": espeluznante asteroide con forma de calavera vuelve a "amenazar" a la Tierra en Halloween

La primera vez que la espeluznante roca con forma de calavera amenazó a la Tierra, fue el 31 de octubre de 2015, por lo que recibió el nombre de "cometa de la muerte de Halloweeen", llamando la atención de los científicos y de los entusiastas de la astronomía por su forma peculiar.

Tras el paso de "2015 TB145″ nombre real de la roca, podremos verlo una vez más acechando a nuestro planeta, cuando se acerque a nuestra órbita en el mes de noviembre según los cálculos de la NASA.

Pese a lo terrorífico que resulta por su particular forma, el paso de la "calavera espacial" esta vez ha dejado tranquila a la comunidad científica, porque estará más lejos de lo que lo hizo la vez anterior.

El 2015 el cometa pasó a una distancia de "apenas" 499.000 kilómetros y a una velocidad de 125.500 kilómetros por hora. En esta oportunidad se espera que se ubique a una distancia de 40 millones de kilómetros.

