El "cuerpo" que encontraron fue la pista clave: el insólito operativo policial que terminó con una víctima inesperada

Un muy particular procedimiento enfrentaron los policías de la localidad de Colerain, en Cincinnati, luego que se informara de un "cuerpo" probablemente desnudo de una mujer abandonado a un lado de una carretera y envuelta en bolsas de basura.

Sin embargo, cuando llegaron al lugar notaron que el caso no era un horrendo crimen, sino algo más como un problema de identidad, pues lo que había en las bolsas no era el cuerpo de una mujer, sino que una muñeca sexual abandonada.

Junto a los policías llegaron los medios locales, quienes investigaron a fondo la historia de la "mujer" abandonada, pero no pudieron dar con su dueño.

Según la información que reportó la cadena de noticias WCPO el cuerpo terminó siendo "un maniquí recreacional" que finalmente fue llevado a la estación para terminar guardado en algún armario de desechos.

'Body' found in Colerain Township turns out to be discarded sex doll https://t.co/QWItzoJAuP pic.twitter.com/0wKDxSXPFZ

Talk about your case of mistaken identity. Body reported found in Colerain Township turned out to be "recreational mannequin," police say. https://t.co/zYEXyyfgEo

— WCPO (@WCPO) September 27, 2018