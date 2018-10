Planifica romántica propuesta de matrimonio a su novia en plena montaña y fue inolvidable tras enfrentar inesperada pesadilla

Siempre en las películas se ve como las propuestas de matrimonio son algo importante: deben ser románticas, inolvidables y sorpresivas.

Por lo mismo, Joshua Mason (27) se preparó a la grande. Llevó a Katie Davis (28) a las montañas de Colorado en Estados Unidos para efectuar una excursión a pie desde el sendero del Cuatro de Julio en dirección al pico Jasper. De esta forma, esperaba llegar a la cima y allí hacer todo.

Y lo hizo. Allí dio un discurso a su novia y ella lloró emocionada mientras él se arrodillaba al mostrarle el anillo. La mujer aceptó, se dieron un beso y fueron felices. Pero no para siempre.

Tras esto, era el momento de retornar, pero como no hay un camino señalizado y ellos no dejaron rastro como para volver por la misma ruta, terminaron perdidos en la montaña.

Llegó la noche y la pareja no sabía que hacer, así que solo atinaron a gritar durante toda la noche, hasta que otro excursionista escuchó los lamentos desesperados de los futuros esposos, los cuales no tenían ropa adecuada para soportar las bajas temperaturas que se dan en el lugar, por lo que se encontraban en mal estado. Además, no contaban con alimentación y su agua se estaba acabando.

Por lo mismo el montañista decidió bajar y se encontró con la policía, a quienes alertó sobre lo ocurrido, así que de inmediato fueron a buscar a la pareja. De esta forma, a las 06:30 ya los futuros novios estaban en la base de la montaña siendo atendidos, pensando más en la fortuna de seguir vivos en vez de la romántica petición matrimonial.