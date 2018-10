Tenía que resguardar la seguridad en concierto de Drake, pero estaba preocupado de otra cosa: policía tomó foto del trasero de una mujer y luego la compartió

Un policía de Houston que debía resguardar la seguridad en un concierto de Drake estaba escasamente preocupado de su trabajo y en vez de eso lo pillaron tomando una foto del trasero de una de las asistentes para luego compartirla.

Dos videos que fueron publicados en Twitter por la usuaria @HeyChalice se volvieron virales e incluso el Departamento de Policía de la ciudad aseguró que está investigando el caso.

THIS COP JUST TOOK A PICTURE OF SOME ASS AT THE DRAKE CONCERT AND IM CRYING 😂😂😂 pic.twitter.com/D6IIyZt8F3

La insignia que se puede apreciar en una de las mangas de uniformados lo identifica como un sargento, señala Chron, y por el momento no está claro si “infringió alguna ley”.

A través de su cuenta en la misma red social, el Departamento de Policía aseguró que hasta el momento no han recibido una queja formal por el comportamiento del uniformado, pero indicaron que iniciaron “una investigación interna” y que tras ello se tomarán las “acciones correctivas” pertinentes.

The actions depicted on the video are not consistent with the expectations we have for our personnel. Upon completion of the investigation, the department will take any and all corrective action.

— Houston Police (@houstonpolice) October 3, 2018