Insólito: suspenden a chofer tras permitir que mono manejara bus con 30 pasajeros por más de 10 minutos

Un conductor de un bus fue suspendido de sus funciones en la India luego que permitiera a un mono manejar la máquina por más de 10 minutos, sin importarle la seguridad de los 30 pasajeros que iban a bordo.

En el registro se ve al hombre muerto de la risa mientras el simio estaba al mando de todo. Lo curioso, es que ninguno de los pasajeros se quejó por el hecho, siendo uno de ellos incluso quien tomó registro de todo.

Ante lo ocurrido el portavoz de la corporación gubernamental de transportes del estado de Karnataka, T.S Latha, dio a conocer que el chofer fue castigado.

"El conductor M. Prakash fue suspendido de sus funciones por permitir al mono sentarse en el volante y manejarlo", señaló.

De igual manera, afirmó que "la seguridad de los pasajeros es primordial y el conductor no puede ponerla en riesgo permitiendo que un mono se ponga al volante".

Tras viralizarse el video en redes sociales, las autoridades de la ciudad de Davangere iniciaron una investigación, determinándose que el mono subió a la máquina junto a un pasajero.

Por lo mismo, no se descarta que el dueño del animal sea quien grabó todo el episodio.

Cabe mencionar que el primate que tomó el control del bus se trata de un Semnopithecus, especie cuyo nombre más común es langur gris.

Mira el video:

Viral Video of the Day:

Monkey Business: A bus driver in India has been suspended for endangering the lives of the passengers by letting his pet monkey take the wheel.

Would you let your pet take the wheel? https://t.co/9WY6tJy70r

— TheMetropolisPlanet (@MetroplisPlanet) October 6, 2018