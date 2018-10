Quedó sin cabello por un trastorno compulsivo: modelo supera la calvicie y sorprende con desnudos para "inspirar" a otras mujeres

View this post on Instagram

#noFilter per oggi. Oggi è la mia domenica coraggiosa, votata alla sensibilizzazione per il progetto #TheBoldGirls che improvviseró sul palco dell'anfiteatro delle Cascine per il pic-nic dedicato a Firenze. Saremo io, il fantasma dei miei peli e la mia faccia tosta. Sarà un intervento lampo (per fortuna – non penso di essere ancora in grado di fare la vita di Beyoncé, mi bastano 5 gatti e un topo per spaventarmi a morte), ma intriso di forza, sorrisi e femminilità. Non sono sicura di riuscire a registrarlo, perché non mi sono portata amici dietro per poterlo fare. Se qualcuno vuole venire spontaneamente ad aiutarmi, lo accolgo come cameraman ufficiale XD 📷! Tanti baci e amore Da Firenze è tutto, per ora… 💚🎡 #cascinic2018