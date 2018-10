¡Impresionante!: así se ve desde el aire la peligrosa grieta que amenaza con "tragarse" un pueblo argentino

Impresionante, así se puede describir los videos tomados por un vecino de Diamante, el barrio argentino que se se encuentra amenazado por una fractura en el terreno que ya se extiende por más de 130 metros, y que están dando que hablar en las redes sociales.

Las imágenes captadas estos últimos días por Matías Azcue, y compartidas a través de su cuenta de Facbook, muestran el riesgo que existe para los vecinos de la zona afectada.

El último video fue realizado el día martes 9, y según el propio autor "a simple vista se observa un mayor desprendimiento".

"Si observan en detalle, unos 300 metros antes de llegar a la grieta, se ven las bases derrumbadas de la antigua escuela 52 que corrió con la misma desgracia hace ya unos 40 años.Si no se realizan trabajos de estabilización, los deslizamientos, derrumbes y grietas seguirán sucediendo con el transcurso de los años", agrega.

Azcue ha compartido tres grabaciones en su cuenta, desde el 6 de octubre, para mostrar como ha evolucionado la fractura de tierra.

Nuevo vídeo: martes 9 de Octubre 19:00 hs. Recorrido por parte de la barranca iniciando en Calle Colón (altura del mirador) hasta llegar a la zona de la fractura – grieta.A simple vista se observa un mayor desprendimiento.Si observan en detalle, unos 300 metros antes de llegar a la grieta, se ven las bases derrumbadas de la antigua escuela 52 que corrió con la misma desgracia hace ya unos 40 años.Si no se realizan trabajos de estabilización, los deslizamientos, derrumbes y grietas seguirán sucediendo con el transcurso de los años. Posted by Matias Azcue on Tuesday, October 9, 2018

Estado de la Barranca el día Lunes 8 de Octubre. Se observa una grieta enorme y el posible desbarrancamiento en las próximas horas. Se alerta a los vecinos tomar medidas de precaución, y a aquellos que habitan en la zona de riesgo, abandonar sus hogares hasta tanto se estabilice la barranca. La zona continúa perimetrada y en alerta.En el lugar se encontraban presentes el jefe de Bomberos de Diamante, Matías Albornoz; el jefe de Prefectura y parte de su equipo. Personal policial y de tránsito bloqueando el acceso. Cómo así también Matías Voltarel y la hermana Mariel, apoderados del Centro del Centro San Roque. Autoridades municipales y medios de comunicación.#Diamante #Barrancas Posted by Matias Azcue on Monday, October 8, 2018

Movimiento y desprendimiento de un sector de la barranca en Barrio Urquiza, Diamante. Filmado con mi drone el 6 de octubre de 2018. Se espera que la enorme masa de tierra se deslice en los próximos días. Ya se ha informado a Guardia Civil y a distintos organismos provinciales. Las edificaciones aledañas han sufrido agrietamientos propios del movimiento de suelo. La policía local ha vallado la zona para evitar accidentes.#barranca #desastresnaturales #naturaleza #djimavicpro #MavicPro Lelia Recalde Defensa Civil Entre Rios Lenico Aranda Juan Matías Voltarel Posted by Matias Azcue on Saturday, October 6, 2018

Reacciones

Las grabaciones han dejado sin palabras a los habitantes de Argentina y también del extranjero, que ven con temor lo que pueda pasar con los habitantes de la zona.

"Muy buenas imágenes… gracias x compartirlo…. mucha tristeza y ver tanta basura me preocupa q todavía no se tome conciencia …en los tiempos que corren… creo q no vamos a evolucionar jamas!!!", escribió alguien en los comentarios.

"Que dolor pobre gente mi esposo es diamantino y toda su flia vive alli y dice que siempre se desvarranco lastima que nunca nadie se acordo de esa gente donde estan los gobernante dios los guarde y cuide de toda esa flias (sic)", agregó alguien más.