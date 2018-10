Estrella de Instagram estrena gigantesco tatuaje que le recorre todo el cuerpo y se gana el troleo mundial tras épico error

Naz Mila es una estrella de la TV en Turquía y una de las mujeres más seguidas del país otomano en Instagram, contando con más de 800 mil seguidores.

Por lo mismo, apenas se realizó un gigantesco tatuaje que le recorre prácticamente todo el cuerpo, decidió mostrarlo en la mencionada red social para recibir las alabanzas de sus fans.

El problema fue que solamente generó burlas y troleos, ya que la frase que decidió inmortalizarse tenía un grosero error de traducción.

En ese sentido, la joven de 26 años quería tatuarse "Only God can judge my mistakes and truths", el cual es un dicho común en Turquía que señala "Solo Dios puede juzgar mis errores y verdades".

Sin embargo, la frase decía "I can judge a single god with my wrongs and wrongs", que en español significa: "Puedo juzgar un único Dios con mis errores y errores".

Mira el tatuaje: