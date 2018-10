"Lo más lindo y tierno que veré este año": conejito nació sin orejas, su dueña le tejió un par y todos en redes sociales lo adoraron

Lo sé, más de alguna vez han leído una nota escrita por mí que dice que esto es lo más lindo que he visto en mi vida, pero esta vez si es cierto. O por lo menos esto es lo más tierno que he visto este viernes.

Lo que sucede es que gracias a Internet y a sus redes sociales, cada cierto tiempo nos encontramos con imágenes que nos ablandan el corazón y nos hacen decir "awww".

Y esto sucedió a miles de personas con este conejito que se transformó en viral gracias a Twitter, por la acción de su dueña.

Las fotos compartidas por @NoAguacatito muestran a un esponjoso y pequeño conejo blanco que nació sin orejas y cómo su dueña decidió hacerles una de crochet.

Las cuatro imágenes que muestran el proceso de creación de las prótesis sacaron suspiros y a más de alguno de los usuarios de la red social del pajarito que la vieron le robaron una sonrisa o le hicieron rodar una lágrima.

Revisa a continuación las tiernas fotos y las reacciones que esto generó.

I LITERALLY SAW THIS THIS AFTERNOON AND I ALMOST FUCKING CRIED

— ALMENDRA. (@arvalv) October 19, 2018