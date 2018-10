Terrible registro: revelan momento exacto que luchadora de la WWE sufre dolorosa lesión y le "explota" su rodilla

La WWE realiza la segunda edición del Mae Young Classic, torneo en donde se invita a luchadoras de diferentes lugares del mundo y en que este año tuvo a la chilena Zatara como participante.

Y en su debut, la nacional cayó ante la galesa de 23 años Tegan Nox, la cual lamentablemente tampoco pudo escalar hasta la final del certamen tras sufrir una dolorosa lesión en pleno combate ante la australiana Rhea Ripley.

La lucha fue hace dos meses, pero recién esta semana se transmitió la pelea a través de la WWE Network, en donde se vio como Nox terminó herida tras lanzarse fuera del ring para caer sobre su contrincante.

En el registro se ve como tras la embestida de la galesa, apenas logra ponerse de pie afirmándose en Ripley, demostrando en su rostro el dolor y frustración que sentía. Incluso, golpeó con furia a las escaleras, mientras la jueza del match se le acerca para preguntarle por su estado.

Pese a la lesión, Nox insiste en luchar, pero el castigo era demasiado y finalmente termina desplomada ante la gravedad de la lesión.

En otro video, se ve a la luchadora llorando tras la pelea, siendo atendida por un equipo médico. A la escena se suma Triple H, una de las leyendas de la WWE y que actualmente es uno los directivos de la empresa, el cual consuela a la joven mientras ella solo atina a disculparse.

A dos meses de ocurrido este hecho, Tegan dio a conocer su actual estado físico indicando que "me diagnosticaron numerosas lesiones en la pierna izquierda… Básicamente, mi rodilla explotó y se armó un gran lío".

Well…that happened 🖤 I may be out for a while but I cannot thank my friends and family for everything they’ve done the past few weeks and for all the kind words I’ve received, it genuinely warms my heart and gives me that extra 🔥 to come back even better 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🤙🏼 pic.twitter.com/1CzYBOGGrq

— Tegan Nox 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@TeganNoxWWE_) October 18, 2018