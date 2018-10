Columna de Zita Pessagno: horóscopo y numerología del 29 de octubre al 4 de noviembre

…Amigos esta es una semana de altos y bajos, iniciamos con lo que nos queda de una energética Luna Llena, con vibraciones para hacer muchas cosas constructivas, para pasar a culminar Octubre, e iniciar el mes de noviembre, con energías que se contraponen, que nos dejan a la mitad de todo, y en muchos casos habiendo podido concretar algo casi listo, y no pudiendo hacerlo, lo que podría hacer retroceder significativamente un buen proyecto, razón por la cual sugiero tratar de cerrar cualquier emprendimiento entre Lunes y Martes a más tardar, no aventurarse entre Miércoles y Jueves porque tanto trabajo se podría perder inútilmente, además estamos en la semana de lo que socialmente se ha llamado “Semana de la Oscuridad” por la conocida Festividad de Halloween, que si bien es cierto se ha comercializado en extremo, también es inevitable la asociación con lo oscuro y lo mágico, eso hace inevitablemente se muevan energías más del lado de las tentaciones y lo que podría terminar siendo negativo, mi sugerencia mucha calma, no reaccionar sin pensar, no hablar antes de razonar, ser más prudentes de lo normal para evitar tomar decisiones, que aunque parezcan pintorescas podrían llevarnos a abrir umbrales que pueden no saber cómo manejar y menos cerrar, recordemos que el 31 Octubre se cierra el mes con el Inicio de un Nuevo Año, que energéticamente implica época de siembra, para sembrar es importante saber qué sembramos, cómo hacerlo, entender cuáles son los posibles resultantes, y cómo vamos a ir manejando el proceso en cada etapa, para finalmente entender lo que vamos a tener entre las manos y saber cómo manejarlo para que sea productivo y positivo, mientras ordenemos todo calmadamente, y paso a paso hagamos lo correcto, la siembra avizora una cosecha buena para nosotros y los que dependen de uno, cuidémonos muchos esta semana porque habrá mucha indiferencia en las acciones y poca responsabilidad en las mismas, por tanto en la medida que evitemos acciones que pudieran implicar riesgos estaremos alejándonos de lo oscuro y negativo, buenas vibras a la luz que llegará a las mentes privilegiadas que pueden ver más allá de lo evidente, usemos esta información en bien para seguir por la luz hacia la abundancia positiva en todo sentido, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ARIES (22 Marzo al 19 Abril)

…Amigos del signo ARIES, es momento de ser evaluados, de pasar por la instancias de que los otros hablen de nuestra labor, cuales son los pro y cuáles los contra, lo productiva que ha sido, y que proyecciones tiene, así que ha prepararnos para pasar por esta etapa inevitable, pero que si ha sido una labor bien hecha, y/o tenemos los aliados requeridos, tendrá una recompensa favorable…al ser su carta anual “La Fuerza” les recomienda para esta semana ser pacientes ante los comentarios, abiertos de mente, y preparados para saber que contestar…su Vibración Numerológica predice que será inevitable un juicio ante nuestras acciones, tengamos calma, escuchemos, y reaccionemos previo análisis para no errar en lo que digamos…y sus Números para este período son (2, 11, 20) y predicen que si mantenemos la calma, y apelamos a la razón, podremos ver llegar a nuestras manos nuevas posibilidades para reiniciar luego con buen pie…el Color que les corresponde esta semana es el (Cobre) y les colabora estos días internamente para darnos Temple para saber escuchar y contestar lo correcto, y que se reforzará con su color anual (Azul) para proyectar frente a los demás somos los Elegidos, asíseráasísea, cariños…Zita&…

TAURO (20 Abril al 20 Mayo)

…Amigos del signo TAURO, etapa de inseguridad ante todo lo que tenemos frente a nosotros, mucha información que nos cuesta procesar para tomar la mejor decisión, queremos algo, y/o a alguien, que sea bueno y positivo para emprender sin errar, pero aún no sabemos cuál será ña mejor elección, ante la duda es mejor esperar calmadamente mientras análisis fríamente…al ser su carta anual “El Ermitaño” les recomienda para esta semana apelar a las búsquedas en todo sentido, y también a las caminatas silenciosas que abren nuestra mente…su Vibración Numerológica predice que ir paso a paso, calmadamente, sin dejar de razonar ni de escuchar nuestro corazón para así con ambas visiones producir la mirada correcta…y su Número para este período es el (9) y predice que si entendemos este período es una etapa de prueba, donde es importante observar cada detalle para tener el panorama completo, podremos ver con claridad lo que debemos decidir…el Color que les corresponde esta semana es el (Azul) y les colabora estos días internamente para darnos la Serenidad en todo sentido, y que se reforzará con su color anual (Amarillo) para proyectar frente a los demás Equilibrio, asíseráasísea, cariños…Zita&…

GÉMINIS (21 Mayo al 20 Junio)

…Amigos del signo GÉMINIS, la semana anterior nos dimos cuenta que por no tener “amigos” las puertas no se abrieron, esta semana es de prueba porque hay muchas energías negativas rondando, será importante estar alertas, observando todo y a todos, en calma, muy racionales, no permitiendo que nuestras emociones nos embarguen, respirando profundo ante cualquier instancia compleja…al ser su carta anual “El Mago” les recomienda para esta semana pensar antes de actuar, observar cada detalle, estar preparados ante eventualidades poco gratas, asumir que la lucha aún es en solitario, y seguir adelante…su Vibración Numerológica predice que no será una semana fácil, hay que estar preparados que puede aparecer algo poco amable, pero estar conscientes que si o si lo vamos a resolver porque nada ni nadie nos puede destruir…y sus Números para este período son (1, 9, 18) y predicen que si abrimos nuestra mente y no nos cerramos solo a lo que pensamos, buscamos la luz en nuestro interior, aunque se presente lo más doloroso y/o complejo sabremos resolverlo y salir airosos…el Color que les corresponde esta semana es el (Violeta) y les colabora estos días internamente para ayudarnos a transmutar cualquier instancia negativa en positiva, y que se reforzará con su color anual (Negro) para proyectar frente a los demás que somos Invencibles, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CÁNCER (21 Junio al 22 Julio)

…Amigos del signo CÁNCER, sigue la fuerza femenina abarcando energéticamente para nosotros, por tanto los aspectos sensibles, artísticos, emocionales, serán los privilegiados para poder ser manejados de la mejor manera, más debilidad en lo relacionado a la racionalidad y lo pragmático, debemos entonces evaluar con más detalle los segundos para no tomar decisiones sin tamizarlas desde la lógica…al ser su carta anual “El Emperador” les recomienda para esta semana seguir tratando de empoderar a aquellas mujeres que lo merecen, seguir escuchando con detenimiento sus comentarios, permitir que nuestra parte femenina tenga un espacio para ser escuchada…su Vibración Numerológica predice que si apelamos a esa parte sensible podremos generar mejores protecciones para aquellos que dependen de nosotros y/o amamos…y sus Números para este período nuevamente son (3, 4) y predicen que será un poco más sencillo tomar decisiones porque tenemos ya un período previo de evaluación, y siempre y cuando nos apoyemos en situaciones concretas que nos avalen…el Color que les corresponde esta semana es el (Rosa) y les colabora estos días internamente para darnos más Dulzura en cada una de las evaluaciones que realicemos, y que se reforzará con su color anual (Marrón) para proyectar frente a los demás que aunque seamos Dulces también somos Aterrizados, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LEO (23 Julio al 22 Agosto)

…Amigos del signo LEO, hay momentos en la vida en los que debemos detenernos, analizar, escoger, y quizás decidir renunciar a algo, y/o a alguien, aunque no sea aquello que quisiéramos, las circunstancias nos ponen en la posición por estos días de tener que elegir, y aunque es difícil hacerlo, pues es importante escoger aquello que sea lo más importante en beneficio de lo que, aunque nos cueste, podemos dejar…al ser su carta anual “El Juicio” les recomienda para esta semana analizar en calma y darle a cada cosa y/o persona su real valor, y decidir con que nos quedamos, o asumir con consciencia lo que nos va a costar nuestra elección…su Vibración Numerológica predice que las cosas en la vida no son fáciles, a veces nos cuesta demasiado tomar una decisión, es bueno escuchar a los otros como una información extra a tomar en cuenta…y sus Números para este período son (2, 3, 12, 20) y predicen que si nos ponemos en la real situación, no tomamos las decisión hasta estar seguros, tenemos tacto, y entendemos que es lo realmente para mejor, podremos decidir sin errar…el Color que les corresponde esta semana es el (Marrón) y les colabora estos días internamente para ayudarnos a ver las cosas tal cual son, y que se reforzará con su color anual (Verde) para proyectar frente a los demás que somos muy Conscientes de que es lo mejor por hacer, asíseráasísea, cariños…Zita&…

VIRGO (23 Agosto al 22 Septiembre)

…Amigos del signo VIRGO, esta semana se mantiene la intensión de generar cambios, de hacer cosas nuevas y/o emprender en algo distinto, todo con la finalidad de darle un giro a nuestras vidas, más lo importante no es cambiar por cambiar sino que este cambio sea realmente un aporte, cuidado con querer cortar algo, y/o a alguien, solo porque sí, todo tiene consecuencias…al ser su carta anual “El Papa” les recomienda para esta semana no generar cambios de manera prepotente sin pensar en lo que esto puede provocar, hacerle con la responsabilidad que amerita…su Vibración Numerológica predice que para que un cambio se convierta en una transformación positiva, debe ser hecho con objetividad, calma y responsabilidad…y sus Números para este período son (4, 5, 13) y predicen que si no somos ambiciosos desmesuradamente, pensamos en las repercusiones de aquellos probables cambios, podremos generar una alteración positiva en nuestras vidas y de quienes estén implicados…el Color que les corresponde esta semana es el (Verde) y les colabora estos días internamente para darnos la Tranquilidad necesaria para tomar las mejores decisiones, y que se reforzará con su color anual (Dorado) para proyectar frente a los demás Precisión, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LIBRA (23 Septiembre al 22 Octubre)

…Amigos del signo LIBRA, después de la tormenta siempre viene inevitablemente la calma, a veces tarda en llegar, pero lo que si llega es el hecho de tener que tomar acciones para poder remontar la prueba que nos dejó lastimados de alguna forma, es decir, es el momento de tomar la iniciativa y hacer lo que debemos para recomenzar, lo que pasó ya pasó y hay que continuar…al ser su carta anual “La Muerte” les recomienda para esta semana entender que debemos ser prácticos a la hora de retomar el reinicio de algo, pensar bien si, pero no esperar a que las cosas se compongan solas…su Vibración Numerológica predice que ahora todo está en nuestras manos y depende de nosotros, o lo que nosotros decidamos hacer…y sus Números para este período son (1, 4, 13) y predicen que si hacemos las cosas con mente abierta, dejando de lado las ambiciones en pro de lo que sea más práctico, podremos emprender cambios reales y productivos…el Color que les corresponde esta semana es el (Celeste) y les colabora estos días internamente para darnos Claridad Mental, y que se reforzará con su color anual (Rojo) para proyectar frente a los demás que tomamos todo en cuenta para elegir lo mejor, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ESCORPIÓN (23 Octubre al 21 Noviembre)

…Amigos del signo ESCORPIÓN, después de pasar entre dudas, y con la inseguridad de no saber realmente que es lo mejor por hacer, debemos detenernos, analizar en calma, y apelar a la lógica para determinar qué es lo mejor por hacer, y hacerlo, seguir a la espera de que las cosas se arreglen solas, o caiga algo del cielo que lo solucione, no hará que la solución correcta surja espontáneamente…al ser su carta anual “El Mundo” les recomienda para esta semana mirar con detenimiento lo que nos circunda, apelar a conocer repercusiones de decisiones semejantes a la que debemos tomar, tener más información que nos colabore para mejor determinar…su Vibración Numerológica predice que todo se está poniendo energéticamente para que tomemos la determinación en estos días, hacerlo es decisión nuestra…y sus Números para este período son (2, 3, 11, 21) y predicen que si apelamos a la diplomacia, analizamos sin darle demasiadas vueltas a lo mismo, consultamos a quienes tienen más experiencia, es más que probable que determinemos lo mejor…el Color que les corresponde esta semana es el (Amarillo) y les colabora estos días internamente para darnos esa Calidez necesaria para hacer las cosas con iluminación y calma, y que se reforzará con su color anual (Blanco) para proyectar frente a los demás que estamos tomando la Determinación Acertada, asíseráasísea, cariños…Zita&…

SAGITARIO (22 Noviembre al 21 Diciembre)

…Amigos del signo SAGITARIO, cuando hacemos las cosas correctamente, y no perdemos la fe que somos capaces de alcanzar aquello que queremos, entendiendo que hay que luchar para que lo esperado llegue, pues es inevitable que el premio a nuestro esfuerzo aparezca cuando menos lo esperemos, es un regalo ante nuestros buenos actos y traerá dicha para nosotros y los que amamos…al ser su carta anual “La Estrella” les recomienda para esta semana somos capaces de entender que todo se conjuga en la medida que nosotros colaboremos para que esto suceda, hay un factor suerte, es verdad, pero también está el hacer lo que debemos en el momento preciso…su Vibración Numerológica predice que alcanzar el éxito es una tremenda tarea que nos lleva toda una vida, disfrutarlo es también importante para tomarle el valor a aquello que hemos logrado alcanzar…y sus Números para este período son (3, 8, 17, 21) y predicen que no importa que demoremos en decidir, si buscamos nuestros objetivos con claridad, y usamos la experiencia personal y de los otros, los triunfos deben llegar, de la forma que sea, pero llegan…el Color que les corresponde esta semana es el (Blanco) y les colabora estos días internamente para darnos la Luz necesaria para saber qué debemos hacer con lo que nos llegue, y que se reforzará con su color anual (Turquesa) para proyectar frente a los demás Éxito, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CAPRICORNIO (22 Diciembre al 19 Enero)

…Amigos del signo CAPRICORNIO, cuando tenemos una posición de poder en la vida, cualquier tipo de poder, incluso ser cabeza de familia, somos responsables de nuestras acciones, es decir de nosotros mismos, pero también de aquellos que están bajo nuestra mano, dirigir a los otros no es tarea fácil, saber dirigir es tarea muy compleja, parte de aquello está en la rectitud con la que lo hagamos…al ser su carta anual “La Torre” les recomienda para esta semana entender que cuando somos responsables de otros es importante las determinaciones que tomemos, aquello nos dará una imagen frente a quienes guiamos…su Vibración Numerológica predice que además de saber dirigir es fundamental la imagen que proyectemos frente a quienes dependen de uno, no podemos ordenar si primero no hemos demostrado que sabemos de lo que estamos hablando…y sus Números para este período son (7, 8, 16) y predicen que si sabemos enfrentar las situaciones que se nos pongan en frente, tenemos claros nuestros objetivos, y enfrentamos las circunstancias de la mejor manera, seremos ejemplo a seguir…el Color que les corresponde esta semana es el (Negro) y les colabora estos días internamente para darnos el Temple necesario en todo sentido, y que se reforzará con su color anual (Anaranjado) para proyectar frente a los demás Seguridad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ACUARIO (20 Enero al 18 Febrero)

…Amigos del signo ACUARIO, cuando nos toca tener que dirigir a otros es cuando es importante tratar de trabajar las inseguridades para que no se nos noten frente a los otros, y así evitar vernos débiles y poco confiables, y porque si estamos inseguros no sabremos tomar las mejores decisiones para poder hacer gestiones buenas que den una buena imagen y ayuden a los demás a sentirse que están con alguien respetable…al ser su carta anual “La Templanza” les recomienda para esta semana trabajar este espacio de la seguridad personal, quizás sea importante apelar a expertos que nos ayuden a través de coaching de energía a encontrar nuestros puntos débiles y así fortalecerlos…su Vibración Numerológica predice que si trabajamos nuestra seguridad podremos avanzar en ser más autosuficientes, y por tanto avanzaremos en la labor profesional y social que ejercemos…y sus Números para este período son (4, 5, 14) y predicen que si trabajamos nuestras inestabilidades, canalizamos las ayudas de quienes saben más en nuestro beneficio, podremos generar cambios productivos para nosotros y para quienes dependen de uno…el Color que les corresponde esta semana es el (Gris) y les colabora estos días internamente para darnos la visión exacta de quienes somos y como estamos, y que se reforzará con su color anual (Celeste) para proyectar frente a los demás Estabilidad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

PISCIS (19 Febrero al 21 Marzo)

…Amigos del signo PISCIS, dirigir a otros es una posición compleja, por un lado debemos estar trabajando constantemente sobre nuestras inseguridades, para que no se nos noten y además superarlas, pero es importante no dejar de lado la forma en la que nos dirigimos a los demás, tratar de tener un discurso claro, empático, agradable, y aunque nadie dice que seamos amigos de todo el mundo, al menos aparecer como abiertos a escuchar y con don de gente para tratar…al ser su carta anual “La Sacerdotisa” les recomienda para esta semana ser muy cuidadosos con su discurso, con la forma como nos dirijamos a los demás, con el trato que le demos a los otros, recordemos que todo puede estar bien, pero si falla el componente humano nada valdrá la pena…su Vibración Numerológica predice que si los demás se sienten agradados con quien dirige serán capaces de esforzarse más y colaborar como sea necesario para que las cosas fluyan mejor desde sus posibilidades…y sus Números para este período son (2, 6) y predicen que si sabemos apelar a la diplomacia, las buenas costumbres y buen trato, tomamos en cuenta no solo lo que nosotros queremos sino lo que quieren y necesitan quienes están bajo nuestra guía, pues podremos tener aliados más que enemigos bajo nuestro mando…el Color que les corresponde esta semana es el (Anaranjado) y les colabora estos días internamente para ayudarnos a tener la calidez y llegada necesaria para tener contentos a quienes dependen de uno, y que se reforzará con su color anual (Plateado) para proyectar frente a los demás Liderazgo, asíseráasísea, cariños…Zita&…

…Decretemos en voz alta que este 2018 es un maravilloso año lleno de luz que guía nuestros pasos por caminos bondadosos, donde las buenas vibras llegan a cada uno de los seres buenos que hacen el bien para sí y para los demás, recibiendo protección y amor para ser felices, y recordar siempre que siendo buenos seres humanos, y haciendo obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, atraemos la abundancia positiva en todo sentido para nosotros y los que amamos, asíseráasísea, cariños…Zita&…