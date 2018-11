"Ella tendrá que ver que todo acto tiene consecuencias": la respuesta de la madre de adolescente acusada de torturar a gatita Emma

El triste final de Emmita, la gata de menos de un mes que falleció por los maltratos que le habría propinado una menor de 14 años en Colina, ha dejado una profunda herida entre quienes conocieron su historia.

Diversas autoridades se manifestaron en contra del maltrato, e incluso la Intendenta Metropolitana, Karla Rubilar, utilizó sus redes para condenar el hecho. "Conmovida por la partida de Emma, gatita de solo un mes torturada en un acto de violencia sin sentido que nos hace cuestionar qué valores estamos pasando a las nuevas generaciones y cómo podemos erradicar estos hechos de nuestra sociedad", escribió.

El caso movilizó a cientos de personas quienes a través de las redes sociales, por donde se dio a conocer, condenaron el hecho y marcharon para buscar justicia para la pequeña felina.

"Todo acto tiene consecuencias"

Luego que el caso se transformara en viral, comenzó una funa masiva a la supuesta autora del maltrato. Una situación que generó fuertes críticas en las mismas redes, por que se trata de una menor de edad.

"Lamento infinitamente lo que pasó con la gatita EMMA, Ser niñ@ no para todes es fácil la reacción de esta niña puede guardar muchos factores adversos. Ahora debemos velar por el bienestar de ella y entregarle nuestra solidaridad más que nuestro repudió", escribió @arielahernand12 al respecto.

"El caso de Emma ha generado una violencia verbal tremenda. Ya no sé si los rasgos psicopáticos los tienen sólo las niñas que mataron a la gatita. O la gente que escrutinia públicamente, pidiendo que las torturen, que las violen y que las hagan sufrir", agregó @pastelais.

"He leído todo el día sobre la niña que mató a la gatita Emma. No justifico su actuar, pero hacerla pagar con la misma moneda o poco menos que lincharla, es inverosímil. Necesita con urgencia ayuda profesional nada más que eso lo demás se verá después…!!!", sostuvo @D_Moreno_D

Por su parte la madre de la niña sindicada como la responsable del maltrato sostuvo que en ningún caso ha intentado justificar el actuar de su hija.

“No la justifico, hice lo que tenía que hacer como mamá: acercarme a la PDI, a Carabineros, hacer todo el procedimiento que ellos me pidieron. Yo no he encubierto nada como la gente dice. Pido que me entiendan como mamá. Mi hija va a tener que ver que todo acto tiene consecuencias”, señaló la mujer.

Sin embargo, aclaró que su hija tiene trastornos que son tratados por un siquiatra y que se encuentra bajo tratamiento con medicamentos.

“El diagnóstico que tiene, según la psiquiatra, es un trastorno psicótico, en el que ella escucha voces y ve visiones. Está controlada bajo medicamentos”, sostuvo en entrevista con el canal 24H.