El vuelo más loco de todos: insólitas instrucciones de seguridad en un avión sacaron carcajadas en los pasajeros y se hicieron viral

"Si usted decide bajarse, no podrá volver a subirse y los paracaídas no están incluidos en el ticket" se escuchó por los altoparlantes del avión de la empresa Frontier Airlines, con destino a Colorado Springs, cuando los asistentes de cabina daban las instrucciones de seguridad y después de miradas de pregunta de los pasajeros, las risas inundaron la nave.

Y es que los viajeros fueron testigos de una divertida serie de instrucciones dadas por el el asistente de vuelo, Daniel Sandberg, que rápidamente se transformaron en viral cuando una de las pasajeras las compartió en su cuenta de Facebook.

Cindy Kuhn decidió comenzar a grabar cuando notó que las palabras de Sandberg estaban lejos de las instrucciones habituales de seguridad que se entregan antes de un vuelo.

"Una vez fuera de la nave tire la cuerda roja que está adelante o para los que aman complicarse la vida pueden usar ese pico rojo cerca del hombro para chuparlo, quiero decir inflarlo. El hermoso bikini también tiene una luz que se activa con el agua pero no tengo idea de cómo funciona. Si ustedes lo descubren no duden en explicármelo por favor. Y en el caso de que no llegue a inflarse, bueno agárrense de su vecino e imploren por sus vidas", se escucha entre las risas de los ocupantes.

Aplaudidas recomendaciones

Cuando el registro se esparció por las redes sociales, Kuhn comentó al Daily Mail que se sintió afortunada de haber estado a bordo del avión.

“Fue divertido experimentar algo como esto de primera mano, simplemente estar allí y pasar un momento tan raro e hilarante”.

"Mi hija está muy celosa de que yo haya estado allí porque nunca tuvo un vuelo como ese. Ha sido tan abrumador desde que publiqué el video, es muy agradable ver el flujo de positividad que recibí". dijo la mujer.