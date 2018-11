"Me dan asco": el indignado reclamo de una madre contra las "dueñas" de los asientos preferenciales del Metro que se transformó en viral

"Estoy harta de soportar la ignorancia de las personas día a día". Esa fue la forma en que Carolina Morales decidió comenzar su descargo en Facebook, luego de vivir una vez más una incómoda situación con su hijo de 6 años, Agustín, producto de la falta de empatía que existe en la sociedad, a bordo de uno de los vagones del Metro.

La joven estalló luego que el pasado 5 de noviembre, mientras viajaba en el tren subterráneo, tuvo un altercado con una mujer, la que pasó a llevar el bastón de asistencia que utiliza su hijo, el que presenta problemas de visión.

"Una mujer de aproximadamente 40 años pasó a llevar al Agustín, le boto el bastón y cuando le pare los carros me dió jugó a mi! Que yo tenía que tener cuidado con el "niñito ciego", comentó.

Carolina decidió compartir su historia, según contó a Publimetro, por que debe enfrentar diariamente que las personas no se pongan en su lugar y que pasen a llevar a su hijo cuando viaja en el metro, o debe escuchar reproches cuando logra que Agustín ocupe el asiento preferencial para personas en situación de discapacidad.

"Estoy harta de soportar la ignorancia, de que lo miren mal si va en un asiento preferencial. Señora y si digo señora por qué son precisamente las MUJERES las que hacen este tipo de comentarios, QUE LE PESE LA RAJA NO ES UNA DISCAPACIDAD, NO POR ESO EL ASIENTO PREFERENCIAL ES PARA USTED. Estoy harta de que pasen a llevar a mi Agus cuando va con su bastón . Estoy chata de soportar a viejas weonaaaaassss SI DIGO FIRMEMENTE VIEJAS POR QE SON MUJERES LAS QE DÍA A DÍA PELEAN POR UN ASIENTO, SON MUJERES LAS QE LO VEN Y DICEN QE SE HACE EL CIEGO, UN NIÑO DE 6 AÑOS ! Me dan vergüenza, me dan asco. No fueron mamá? Tía? Abuelas ? ", escribió en su Facebook.

Estoy harta de soportar la ignorancia de las personas día a día. Que miran al Agustín y lo ven como el niñito ciego… Posted by Ca Ro on Monday, November 5, 2018

"Me siento pésimo cuando pasan estas cosas"

El relato, que en tres días suma más de 5 mil comentarios y ha sido compartido por casi 25 mil personas, ha calado hondo. La madre cuenta a Publimetro que "me han escrito miles de personas que han pasado la misma situación con sus hijos".

"No es justo, son nuestros niños", dice y asegura que tampoco puede a ponerse a pelear con cada una de las personas que no respetan Agustín. "Yo me siento pésimo cuando pasan estas cosas, no puedo hacer mucho por qué con mi hijo al lado no me voy a poner a pelear".

Sobre la forma en que reacciona su hijo, que posee una visión limitada que sería de dos metros de alcance aunque los médicos no han logrado determinarlo con claridad, Carolina relata Agustín se asusta.

"Por ejemplo el lunes cuando le botaron el bastón y la tipa me dijo "ten cuidado tu con el niño ciego" el Agu no me dijo nada pero cuando ya tomamos el metro para venirnos al colegio me dijo " mamá yo no soy ciego", cuenta.

Pese al mal rato, Carolina usó la misma red social para agradecer todo el apoyo recibido y las miles de historias como la de ella y su hijo que ha leído en estos días.

Por lo mismo, pidió que más que una serie de caracteres en las redes sociales la gente cambiara su mentalidad y actuara de una manera más empatica.

"Ojalá que todos pensaran como nosotros, sería todo muy diferente. Por eso los invito a conversar con sus hijos, sobrinos, con sus familias, hacer de la inclusión no solo una "palabra bonita" . Que nadie mire raro si al de al lado le falta un brazo, si tiene silla de ruedas o si lleva un bastón. No es cómodo sentirse observado todo el tiempo".