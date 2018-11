¿Una nave extraterrestre enviada intencionalmente a la Tierra? El intenso debate tras remezón en mundo científico por teoría sobre Oumuamua

"Puede ser una sonda enviada intencionalmente a la vecindad de la Tierra por una civilización alienígena". Esta frase aparece en el estudio efectuado por dos expertos de Harvard que buscaban resolver uno de los mayores mitos del último tiempo: qué es Oumuamua.

Este enigmático objeto interestelar fue descubierto el 2017 y ha sido nombrado tanto de cometa, como de asteroide. Sin embargo, ninguna de estas definiciones es aceptada en un 100%, quedando la duda sobre que cosa realmente es.

Por lo mismo, el titular del Departamento de Astronomía de Harvard Avi Loeb y el investigador del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian Shmuel Bialy, elaboraron un estudio, el cual causó impacto entre los científicos a nivel mundial.

"Oumuamua podría ser una muestra de tecnología extraterrestre que llegó para explorar nuestro Sistema Solar, del mismo modo que nosotros esperamos explorar Alpha Centauri utilizando Starshot y tecnologías similares", sostuvo Loeb en NBC.

Incluso, fue más allá y señaló que uno podría "imaginar que Oumuamua estaba en una misión de reconocimiento". Pero como el objeto ya pasó por el sistema solar, está fuera del alcance de los telescopios, por lo que no se puede saber a ciencia cierta que es en realidad Oumuamua. "Nos faltan más datos", precisó el experto.

Considerando lo llamativo que es imaginar que una nave extraterrestre viaja cerca de nuestro planeta, los expertos del mundo llamaron a aterrizar las palabras de los especialistas de Harvard, quienes en todo caso no aseguran que sea un "transporte de aliens", sino que simplemente no descartan que pueda ser esto.

Al respecto el astrofísico de la Universidad de la Reina en Belfast, Alan Fitzsimmons, reconoció que "me encantaría que hubiera pruebas convincentes de que hay vida extraterrestre", aunque precisó que "este no es el caso".

"Se basan en números con grandes incertidumbres", insistió el experto.

Por su parte su colega de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, Katie Mack, recalca que ni siquiera los dos autores del estudio "no creerán" su hipótesis hasta que "todas las demás posibilidades se hayan agotado decenas de veces".

The thing you have to understand is: scientists are perfectly happy to publish an outlandish idea if it has even the tiniest *sliver* of a chance of not being wrong. But until every other possibility has been exhausted dozen times over, even the authors probably don’t believe it.

— Katie Mack (@AstroKatie) November 6, 2018