Mary Austin: quién es la mujer que inspiró a Freddie Mercury a crear "Love of my life" y que lo acompañó hasta el último día de su vida

"Todos mis amantes me preguntaron por qué no podían reemplazar a Mary. Es porque es simplemente imposible". Las palabras de Freddie Mercury dejan en claro la importancia que tenía en su vida Mary Austin.

El vocalista de Queen la llamaba "mi esposa" y pese a que años atrás habían terminado su relación amorosa cuando estuvieron a punto de casarse, tras una profunda conversación que sostuvieron ambos. "No, Freddie, no creo que seas bisexual. Creo que eres gay", fue el punto final del diálogo, luego que él no supiera como contar ante ella las confusiones que sentía. Pero Mary lo conocía, así que fue directa.

Ambos se conocieron en un local comercial en 1970, cuando ella tenía 19 años y él 24. Y pese a que Brian May, amigo de Mercury y también integrante de Queen, fue el primero que quedó flechado por ella, al final la pareja terminó siendo otra según consigna Infobae.

"¿Vas en serio con Mary? ¿Puedo invitarla a salir?", le preguntó Freddie. Y como obtuvo una respuesta afirmativa, le declaró su amor y comenzaron una relación que duró toda la vida. Y en 1975 dio una pública demostración de lo que sentía por ella, componiendo "Love of my life", uno de sus mayores himnos.

Amor de mi vida no me dejes

Haz robado mi amor, ahora me abandonas

Amor de mi vida, ¿no puedes ver?

Tráelo, tráelo

No te lo lleves de mi, porque tu no sabes – lo que significa para mi

Esto dice una parte de la canción, dejando en claro lo que sentía por ella. Y hasta el último día de su vida, el amor por Mary jamás murió. Tras el fin de ellos como pareja, ella siguió siendo su confidente y amiga. Fue también sus asistente personal, fue la persona que le sostuvo la mano mientras agonizaba, era una de las pocas que sabía que padecía VIH y fue quien recibió la mayor parte de su herencia.

Mary Austin. Getty

Austin se quedó con la mitad de la fortuna de Mercury, el mismo porcentaje de sus bienes y con la mansión ubicada en Garden Lodge, donde ella todavía vive a sus 67 años. El resto, 25% para sus padres y la misma cifra para su hermana, mientras que su última pareja, su cocinero y su asistente recibieron 600 mil dólares cada uno.

"Los meses posteriores a la muerte de Freddie fueron los más solitarios y difíciles de mi vida. Tuve muchos problemas para aceptar que se había ido y todo lo que me había dejado", sostuvo ella en una entrevista un tiempo atrás. Y es verdad sobre lo que le costó superar el deceso del cantante, considerando además que ella debió cargar con la tarea de esparcir sus cenizas en un lugar que se mantiene como secreto bajo siete llaves.

Y pese a que Austin fuera la destinataria de la mayoría de su herencia podría provocar quiebres en la familia, la madre de Mercury está de acuerdo con el pensamiento que tuvo su retoño.

La pareja. Getty

"Mary era adorable y solía venir a comer a nuestra casa. Me hubiera encantado que se casasen y tuviesen una vida normal, con hijos. Pero incluso cuando rompieron, yo sabía que seguía queriendo a mi hijo y que fueron amigos hasta el final. No la he vuelto a ver desde que él murió", manifestó Jer Bulsaraa The Guardian el 2012.

Y ante la insistencia del periodista que la entrevistaba en causar polémica, ella mantuvo su respuesta: "¿Por qué no? Ella era como su familia y todavía lo es".