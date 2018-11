Los gatitos más adorables que verás en tu vida: revelan increíbles imágenes del desconocido y enigmático felino de arena del Sahara

Hay personas que son amantes de los perros y otras son "cat lover". Sin embargo, pese a ser parte del primer grupo, uno no puede dejar de admirar la increíble belleza y ternura del "Felis Margarita".

Este felino que habita en las arenas es muy difícil de encontrar, por lo mismo un registro dado a conocer por National Geographic en su cuenta de Twitter tiene vueltos locos a los usuarios de redes sociales.

De acuerdo a Sand Cats Sahara Research Team, el grupo de investigadores que logró captarlos, los gatitos tenían entre seis a ocho semanas de vida en ese instante, considerando que el video pertenece al 2016.

Sin embargo, pese a la distancia que existe con esa fecha, NatGeo decidió rescatar el registro durante estos días, convirtiendo a los felinos en viral.

En ese sentido, el video cuenta con más de 1,9 millones de reproducciones y esto es totalmente entendible: es prácticamente imposible dejar de verlos.

Sand cats are typically hard to find, but these adorable kittens—spotted in the Moroccan Sahara—were hard to miss pic.twitter.com/E3d7UVRoFm

— National Geographic (@NatGeo) November 17, 2018