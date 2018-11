Científico crea una ecuación matemática compleja para comprender el amor verdadero

Suki Finn, una investigadora postdoctoral en Filosofía en la Universidad de Southampton, logró crear una ecuación matemática compleja para determinar si un amor es incondicional o no.

Según informa Daily Mail, para lograr su propósito utilizó la teoría de la probabilidad bayesiana, la cual combina el razonamiento con la probabilidad, para de esta manera ayudar a las personas a comprender cómo esta su relación.

De acuerdo al medio, "el amor condicional es cualquier valor de la ecuación entre el valor de 0 y uno y está sujeto a cambios a medida que avanza la relación".

"Trataré de dar sentido a la emoción confusa y compleja que llamamos amor creando un paralelo entre el amor condicional / incondicional y los grados de creencia condicionales / incondicionales", explicó al respecto Finn.

Para esto, clasificó los "grados de creencia" y les dio un valor entre 0 y uno. "Podrías amarla un poco, a 0.3, o cargas, a 0.9, por ejemplo", expuso.

"Tal vez comienzas en 0.3 y cuando llegas a conocer sus cualidades positivas (obteniendo información), tu amor crece a 0.9. Tal vez ella hace algo malo que te duele (también proporciona más información) y, como resultado, los niveles de amor disminuyen", afirmó.

En ese punto, asegura que cuando un amor es condicional parte de cero, mientras que si es incondicional permanece en uno y no se generan esas mencionadas variaciones. "No importa qué tan fuerte sea la información opuesta, no le restará credibilidad a 1, por lo que el Bayesiano dice", señala.

"El amor incondicional es amor que no cambiará de acuerdo con ninguna información, ya que no se construyó sobre la base de información en primer lugar", determinó Finn.

¿Cómo es la ecuación?

Según explica el Daily Mail, "la fórmula para el amor incondicional es una versión adaptada de las matemáticas para actualizar las credenciales mediante la condicionalización".

Por ende, si quieres ver como es la mencionada ecuación debes hacer CLICK ACÁ.