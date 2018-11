Chile fue uno de los países que vivió el misterioso evento: enigmáticas ondas sísmicas recorren el mundo por 20 minutos y nadie lo puede explicar

Un misterioso evento ocurrió el pasado 11 de noviembre y nadie en la comunidad científica lo puede explicar. Ese día, instrumentos registraron durante la mañana unas ondas sísmicas que resonaron durante más de 20 minutos.

Según informa National Geographic, todo comenzó en el mar a unos 24 kilómetros de la isla francesa de Mayotte, la cual está ubicada frente a las costas del sudeste de África.

Posteriormente, el fenómeno fue percibido en el mencionado continente en países como Zambia, Kenia y Etiopía. Luego atravesó los océanos y se percibió en países del "anillo de fuego del Pacífico" como Estados Unidos (específicamente Hawái), Canadá, Nueva Zelanda y Chile. También se sintió en diversos rincones del planeta, tan alejados como España o China.

El hecho no fue percibido por la población y había pasado desapercibido, hasta que un fanático de los eventos sismológicos compartió la extraña señal que fue captada por los sismogramas en tiempo real del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

This is a most odd and unusual seismic signal. Recorded at Kilima Mbogo, Kenya … #earthquake https://t.co/GIHQWSXShd pic.twitter.com/FTSpNVTJ9B

Por ejemplo, en la imagen que se ve arriba fue lo detectado en Kenia. También presenta lo captado en los otros lugares por donde pasaron las mencionadas ondas sísmicas, incluido nuestro país.

The signal can be seen all around the world at this URI, but only for the day.https://t.co/CWLpJC2EOs

— ******* Pax (@matarikipax) November 11, 2018