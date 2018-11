También quiere apreciar las fotos: ciego demanda a Playboy por no poder disfrutar sus contenidos

Un hombre no vidente identificado como Donald Dixon presentó una demanda contra Playboy debido a que no puede disfrutar de sus contenidos.

Según informa The Sun, el querellante alegó que no puede revisar los contenidos que ofrece la plataforma online, tanto de la icónica revista como de Playboyshop.com, debido a que no son compatibles con su aplicación software de lectura de pantalla.

En ese sentido, indicó que ambos sitios web lo están discriminando, ya que están violando la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA).

De esta manera, comenzó un caso civil de acción colectiva en un tribunal de los Estados Unidos, por lo que más personas no videntes pueden sumarse a la iniciativa.

Cabe mencionar que hasta el momento Playboy no ha emitido ningún comunicado respecto a la demanda.