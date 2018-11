Terremoto de 7,0 remece a Alaska y emiten alerta de tsunami para zona afectada: Shoa descarta posibilidad de maremoto en costas chilenas

Un terremoto de 7,0 sacudió este viernes a la ciudad de Anchorage, la ciudad más populosa de la zona estadounidense de Alaska.

Según informa el Servicio Geológico norteamericano (USGS), el epicentro del sismo de mayor intensidad se localizó a 12 kilómetros de la mencionada urbe y tuvo una profundidad de 38 kilómetros.

Además, se emitió una alerta de tsunami para Anchorage y las zonas costeras de Cook Inlet y el sur de la península de Kenai.

Por su parte, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó la posibilidad de un maremoto en las costas chilenas.

Cabe mencionar que Alaska al pertenecer a Estados Unidos, y al igual que México y Canadá, se encuentra en la zona denominada "anillo de fuego del Pacífico", lugar donde ocurren aproximadamente el 90% de los terremotos del mundo.

En 1964 en tanto ocurrió el llamado "gran terremoto de Alaska", el cual ocurrió un 27 de marzo y su epicentro se ubicó a 120 kilómetros al este de Anchorage. Su magnitud alcanzó los 9,2 y dejó 139 víctimas fatales, de las cuales 124 ocurrieron tras un devastador tsunami que afectó a la zona.

There was just a MONSTER earthquake in Anchorage. I was getting coffee in a store at the time. Here's the shelves. pic.twitter.com/SqERuX7FRH

— David Harper (@slicedfriedgold) November 30, 2018