La historia de la propuesta de matrimonio que salió tan mal que la policía ahora busca desesperadamente a los novios

Debía ser uno de los mejores momentos de su vida, pero los nervios le jugaron una mala pasada y a pesar de que todo estaba planeado, las cosas salieron realmente mal cuando un joven se arrodilló para pedir matrimonio a su novia.

La pareja estaba siendo grabada por las cámaras de seguridad ubicadas en Times Square, en Nueva York, cuando el joven puso una rodilla en el piso, sacó la cajita del anillo e hizo la pregunta.

La joven emocionada le dio el sí, pero de ahí todo empeoró, porque debido a los nervios y a que notó que bajo sus pies había una rejilla de alcantarillado, al sacar el anillo para dárselo a su futura esposa, lo dejó caer y lo perdió.

En medio de la emoción y la desesperación, la pareja pidió a unos policías que estaban en el lugar ayuda para recuperar la joya, pero no tuvieron suerte y aunque felices debieron retirarse derrotados del lugar.

Sin embargo, luego que los recién comprometidos se fueron, los uniformados pudieron recuperar el anillo así que la policía de Nueva York, decidió iniciar una campaña en su cuenta de Twitter para encontrarlos.

De esa manera comenzaron a publicar en la red social una serie de fotos de la pareja, para que las personas de la Gran Manzana los ayuden a encontrarlos y así devolverles la pieza que les `permita sellar su compromiso.

Here’s a photo of the ring our officers recovered (and cleaned!) Call 1-800-577-TIPS or DM @NYPDTips if you know the happy couple so we can return it to them! pic.twitter.com/hzFXxuMVJW

— NYPD NEWS (@NYPDnews) December 1, 2018