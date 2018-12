La profesora más mala onda de la historia: le "mintió" a los alumnos diciéndoles que el Viejito Pascuero no existe

Villancicos, árboles adornados y olor a pancito de pascua. Así se encuentra Chile en estos momentos cuando estamos cerca de una de las mejores fechas del año: Navidad.

Todos esperamos que el Viejito Pascuero nos diga que nos portamos bien y nos traiga regalos, pero por sobre todo deseamos que llegue la fecha para compartir en familia y disfrutar en nuestros hogares.

Sin embargo, no todos son felices en esta época. Por ejemplo, la profesora identificada como "Ms. M" es bastante "Grinch", ya que no solo no le gusta, sino que también quiere matar la alegría a los más chicos del hogar según consigna el Daily Mail.

La mujer está como maestra sustituta en la escuela Cedar Hill de la ciudad estadounidense de Nueva Jersey, cuando le dijo a los alumnos de primer grado que el Viejito Pascuero no existe. Una vil mentira expuesta a chicos de 6 años.

Pero no se contentó solamente con eso, sino que además afirmó que no existían los renos voladores, el ratoncito de los dientes, los elfos ni el conejo de Pascuas. En síntesis, la profesora más mala onda de la historia.

Una apoderada efectuó la denuncia y de inmediato más padres se sumaron en criticar a la docente. Esto llegó a oídos de las autoridades, quienes manifestaron su rechazo al comportamiento de la maestra.

El superintendente de las Escuelas de Montville, René Rovtar, sostuvo mediante un comunicado que se encuentra "preocupado y desanimado por este incidente", mientras que no han querido revelar la identidad de la mujer ad portas de que se decida el futuro de ella.

En tanto, los apoderados siguen reclamando por el mal juicio de "Ms. M" y están solicitando que sea despedida de su cargo.