Creyó que tenía sexo con su novio, hasta que vio su cara y supo que era una violación: el macabro caso que terminó en la peor de las pesadillas

Abigail Finney, una estudiante que vive en los dormitorios de la Purdue University junto a su novio, estaba acostada en su cama mientras escuchaba como su novio tomaba unos tragos junto a dos amigos, mientras estaban frente al televisor con unos videojuegos.

Ella en tanto, prefirió dedicarse a hacer compras a través de internet, mientras escuchó como Donald Grant Ward le decía a su pareja que iba a tener buen sexo, ya que mientras ellos se irían a sus habitaciones en la soledad total, él tenía a su polola en la cama esperándolo.

Prefirió hacer caso omiso, ya que los jóvenes estaban ebrios, y a los pocos minutos se quedó dormida. Un rato después, despertó al sentir que su novio llegó a acostarse y la abrazaba mientras ella estaba de espalda.

Después sintió que él la acariciaba, y ella media dormida no se inmutó, ya que era su pareja. Después todo comenzó a ponerse más cariñoso y finalmente tuvieron relaciones sexuales.

Tras esto, ella fue al baño y al volver quedó en shock: no era su pareja, sino que el mencionado Grant. "Recuerdo que me sonrió. Fue una imagen extraña. Me puse frenética. No sabía lo que estaba pasando", contó ella a Buzzfeed, en declaraciones consignadas por Infobae.

Por un segundo pensó que era una broma pesada, y desesperada buscó a su pololo. Fue al living y encontró al otro amigo durmiendo en un futón, pero no a su pareja. Unos minutos después lo pilló dormitando en otra habitación. Lo despertó y le preguntó cuánto rato llevaba allí. Él le respondió que se acostó en ese lugar porque estaban incómodos en el sillón con los otros dos estudiantes, y que no había querido molestarla a ella.

Los minutos posteriores

Al escuchar esto, Abigail le contó todo lo que pasó con Grant. El problema es que no sabía como catalogar todo, porque si bien sabía que era una violación, legalmente no lo tenía claro, ya que no fue forzada a tener relaciones sexuales. "Me siento violada. Esto se siente mal. Pero no sé si es ilegal", le dijo a dos amigas.

Su novio en tanto la apoyó de inmediato. La acompañó a presentar la denuncia y a ser revisada en un centro asistencial. La policía detuvo rápidamente a Grant, quien admitió "que tuvo sexo con la víctima número 1 sabiendo que ella creía que él era su novio".

El problema fue que se topó con un vacío legal, ya que en Indiana este tipo de casos no esta tipificado como violación. Incluso, solamente cinco estados del país norteamericanos tienen estipulado como delito el abuso sexual mediante la figura de "fraude de identidad".

"Estoy menos protegida que la propiedad en este estado. Como si mi cuerpo pudiera ser usado y tomado y no representa un delito", alegó Abigail.

¿Qué paso con el atacante?

Todo esto ocurrió en enero del 2017, pero el caso sigue dando que hablar ya que finalmente Grant fue declarado inocente tras una larga batalla judicial. En ese sentido, el abogado de Grant fue clave en lograr su propósito al recalcar que mentir no significaba necesariamente que todo había sido una violación.

"Las mujeres de este fin de semana van a tener relaciones sexuales con 'Navy Seals', van a tener relaciones sexuales con 'héroes del fútbol', van a tener relaciones sexuales con 'muchachos que rescatan gatitos del medio de la interestatal' y van a tener relaciones sexuales con hombres que les digan 'te quiero' y 'estoy listo para un compromiso'. Sólo porque están mintiendo no lo hace violadores", argumentó Kirk Freeman a la cadena de televisión WLFI.

Abigail en tanto se declaró frustrada por todo lo ocurrido. Perdió un semestre en la universidad tras el impacto que le causó el ataque, mientras que su agresor fue suspendido por un año, mientras que posteriormente se le impidió continuar sus estudios allí.

Sin embargo, pese a que logró seguir con su vida, no recibió la justicia que esperaba. "Sentí que había perdido un año de mi vida porque podría haber estado tratando de curarme, pero en su lugar estaba reabriendo la herida una y otra vez", remató.