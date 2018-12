El evento del año: convocan a vigilia en Plaza Italia para esperar la resurrección de Juan Gabriel

El ex mánager de Juan Gabriel, Joaquín Muñoz, llevaba meses anunciándolo y ya no queda nada para que se cumpla el plazo; si es verdad que el “Divo de Juárez” está vivo, lo demostrará este sábado 15 de diciembre volviendo en gloria y majestad a los escenarios.

Evidentemente la noticia se apoderó de los medios de comunicación, desde el trending topic “Juan Gabriel está vivo” al de “sábado de resurrección”.

De hecho, el rumor que se ha replicado en diferentes portales de noticia ha incluido “pruebas” tales como audios de WhatsApp o fotografías del cantante que -supuestamente- falleció el 28 de agosto de 2016.

Tal es la expectativa por su aparente regreso a la vida, que un grupo de fanáticos chilenos en Facebook confirmó el evento del año: una vigilia en Plaza Italia para esperar la resurrección del intérprete de "El Noa Noa".

Según el evento que ya tiene más de seis mil personas interesadas, la cita será desde las 18 horas de este viernes y se extenderá hasta que Juan Gabriel vuelva a la vida.

”Lleven vino, drogas recreativas y lo que se les antoje”, recomiendan los creadores de la irónica convocatoria. A su vez, los comentarios de impaciencia y memes repletan el muro del evento.

Desmentido

De todas formas, hace ya unos días uno de los dobles de Juan Gabriel, Eduardo Jahuey, aseguró a la prensa que la supuesta “resurrección” estaría “orquestada”, pues le habrían ofrecido hacerse pasar por el astro mexicano en fotografías de espalda y de lado.

“Yo trabajaba con una persona que me dijo: ‘Mira nos están ofreciendo hacerte unas fotos de espaldas y de lado, también grabar en tu casa y hacer unos videos tipo paparazzi’. A mí me cayó el 20 y le respondí ‘No me vayas a salir que es para hacerme pasar por Juan Gabriel’ Me contestó que sí, pero que no iba a salir mi cara, que todo sería de lejos”, dijo el imitador.

“Están jugando con los sentimientos de todo un país”, sentenció Jahuey.