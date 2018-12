Era casi como su abuelo: anciano moribundo le dejó a su pequeña vecina regalos de navidad para los próximos 14 años

Hace casi 4 años, Owen Williams y su esposa Caroline se mudaron a una nueva casa en Gales. Ese día, por primera vez, vieron a su vecino, un hombre de 83 años que estaba trabajando en su vivienda trasladando una escalera de 6 metros.

La pareja se hizo amiga de Ken Watson y el anciano se convirtió casi en un abuelo para Cadi, una pequeña que vino a alegrar la vida de todos un par de años después.

Lamentablemente Ken murió en octubre pasado causando una gran pena en la familia, sin embargo antes de partir no se olvidó de su querida “nieta”.

Hace unos días, la hija del hombre apareció en la puerta de los Williams con una bolsa de plástico grande. “Pensé que era basura que me iba a pedir que tirara”, dijo Owen a Mirror.

Pero lo que tenía en su interior los dejó helados. En la bolsa había 14 regalos de navidad para la pequeña Cadi, que ya tiene 2 años, para que fueran entregados uno a uno hasta que tuviera 16.

Our elderly neighbour passed away recently. His daughter popped round a few moments ago clutching a large plastic sack. In the sack were all the Christmas presents he’d bought for *our* daughter for the next thirteen years. 😢 pic.twitter.com/6CjiZ99Cor

— Owen Williams 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@OwsWills) December 17, 2018