"Sí, la violé, me hago cargo": la horrenda confesión del hombre que abusó sexualmente de la bebé de 18 meses de su pareja

La ciudad argentina de San Juan todavía se encuentra consternada tras la salvaje violación que afectó a una bebé de 18 meses de vida, que fue atacada sexualmente por la pareja de su madre.

El hombre (22) fue condenado a 15 años de prisión por este hecho, considerando además que el individuo confesó el bestial delito. "Estaba en la cama, no sé qué me pasó, estuve mal. Eso de que se me acusa, me hago cargo. Sí, la violé, me hago cargo", fueron las palabras que expresó el sujeto durante una de las audiencias del caso, el cual se extendió desde febrero del 2017 hasta hace unos días atrás.

Según informa el Diario de Cuyo, el joven llevaba nueve meses conviviendo con su pareja, la cual tenía dos hijos. Un día, él llegó ebrio hasta el hogar y ella salió por unos minutos a un local comercial a comprar yogur para los niños.

Al volver sin embargo notó algo raro al escuchar como su hija de un año y seis meses, lloraba desconsoladamente. Al no saber que pasaba, decidió bañarla en agua tibia, para intentar calmarla. Allí se dio cuenta de la horrenda verdad.

"Cuando le vi sangre en el pañal noté que estaba desgarrada pero las hermanas de él no me dejaron ir a una salita, me amenazaron y aún hoy me amenazan. La llevé porque me fue a buscar mi mamá y cuando llegamos un médico me dijo que si pasaba un día más, moría", relató la mujer.

En ese sentido, tras ser abordada por la familia del atacante, la madre acudió recién a un centro asistencial y a contar lo acontecido cinco días después, ya que su hija tenía una infección seria.

Cabe mencionar que el caso impactó a Argentina y existe muchas críticas a la justicia en redes sociales, ya que consideran los usuarios baja la condena de 15 años para el agresor.