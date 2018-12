"La siquiatra dijo que ni siquiera podría hablar, que sería un mueble": el orgullo de la madre que vio a su hijo con autismo graduarse de ingeniero

"El año 1997 diagnosticaron a mi Iván con autismo, la siquiatra dijo que ni siquiera podría hablar, que sería un mueble. Les quiero contar que el mueble acaba de egresar de la Universidad. Siento una emoción indescriptible".

Pura felicidad y orgullo desprenden las palabras de María Cecilia Lovera luego que su hijo Iván Gutiérrez se graduara de ingeniero en Informática tras superar un montón de obstáculos: desde bullying hasta los terribles pronósticos médicos.

El año 1997 diagnosticaron a mi Iván con #Autismo, la psiquiatra dijo que ni siquiera podría hablar, que sería un mueble.

Les quiero contar que el mueble acaba de egresar de la Universidad.

Siento una emoción indescriptible ❤ — María Cecilia (@Chilenita1970) December 18, 2018

Por ejemplo, la mencionada siquiatra le aconsejó que tuviera más hijos, "ya que con este no conseguirá nada". Y cuando quería ingresarlo a algún colegio, recibía la siguiente réplica: "¿Por qué quiere que su hijo estudie? Tú hijo no va a poder trabajar en cualquier cosa. Si llega a trabajar va a tener un oficio muy menor. Jardinería, pastelería, esas cosas. Pero ni creas que tu hijo va a aprender otra cosa. Sácate eso de la cabeza", relata la mujer a LUN.

En tanto, mientras estudiaba en la escuela sufrió de bullying. Pero los maltratos y burlas no eran solo de sus compañeros, sino que también de los propios docentes.

"Sus mismos compañeros le decían que no terminaría. Hubo hasta profesores que se lo dijeron pero él siguió adelante ¡Y se graduó!", afirma con orgullo la mujer.

Y toda la recompensa al trabajo familiar y a la constancia del joven de 25 años se concretó ahora, tras graduarse de ingeniero. Y la madre decidió dar a conocer el caso, enviando un importante llamado a la ciudadanía.

"Lo que a mi me importa es darle un mensaje de esperanza a las mamás de niños autistas. Uno lo ve todo negro y esto da esperanzas. Yo no lo tuve. Les diría a la mamás que crean en sus hijos y que un médico tiene la obligación de dar un diagnóstico pero no la de poner una lápida sobre un niño", remató.