"Buscaré la forma de estudiar": la incertidumbre del puntaje nacional de Matemática que no sabe si obtendrá la gratuidad

"Una hora antes de que me llamaran, con mi familia habíamos revisado mis resultados de nivel socieconómico y aparecía que había una inconsistencia en los datos que habíamos entregado. Estábamos bien decepcionados porque yo estaba seguro que podría optar a la Gratuidad".

Las palabras son del joven de 18 años Vicente Agüero, uno de los 221 puntajes nacionales de la PSU, el cual lo obtuvo en la prueba de Matemática.

El adolescente señaló a Emol cómo reaccionó cuando se enteró que sacó los 850 puntos del test. "Mi familia estaba saltando en una pata cuando supimos", expresó.

El problema es que no sabe si obtendrá la gratuidad, algo que es vital para el joven. "Yo vivo en Curicó, entonces para estudiar la carrera que quiero tendría que irme a vivir a Santiago y allá no tengo familia. Significa buscar arriendo y partir de cero", indicó.

"Ahora lo que tenemos que hacer es apelar. Si yo no obtengo la gratuidad igual voy a buscar la forma estudiar, pero sería endeudándome", se lamentó Vicente.

Por último, el joven agradeció a sus docentes por toda la ayuda que le brindaron. "Cuando me avisaron de mi puntaje me dijeron que tenía que mantenerlo en secreto, pero de todas formas llamé a mis profesores para darles las gracias por el apoyo que siempre me han dado", culminó.