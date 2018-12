"Compramos nuestra primera casa a los 19 años": feliz anuncio de una pareja en redes sociales se volvió viral tras inesperado vuelco

"Compramos nuestra primera casa a los 19 años". Ese fue el escueto tuiteo de una joven pareja, la cual iba acompañada de dos imágenes, en donde los "tortolos" aparecían felices posando adelante de una vivienda.

Sin embargo, lo que parecía un simple y feliz anuncio se convirtió en viral luego del amplio debate que se generó respecto a la veracidad de la alegría que contaba el usuario Jacob Obers.

Todo comenzó cuando él y su pareja Ana Bradley informaban con felicidad sobre su adquisición en Twitter. Pero las personas no creyeron que habían comprado la vivienda, iniciándose todo un debate.

Incluso, un conocido comediante norteamericano de stand up comedy apareció en la discusión, admitiendo que no creía en nada en la historia de los jóvenes.

A $3.99 realty record that shows your dad bought it. Much like the company you “run”. https://t.co/2JgYVzIH1x

En ese sentido, Mike Mulloy aseguraba que tenía el registro de la casa y que esta había sido comprada por el padre de Jacob y no por el muchacho.

Y junto a este tuiteo, aparecieron más de 1.500 comentarios en la publicación, en donde la mayoría seguía dudando de la veracidad de la historia, colocando respuestas como esta.

Ante toda la ola de comentarios, apareció Ana contando que todo se había tratado de una broma y que no pensó que su "talla" terminaría generando todo un debate en redes sociales.

1. this is a joke so he isn’t coming clean 2. no one bought a house so y’all aren’t roasting us lol 3. jacob and i could care less about twitter “fame” and 4. twitter is for the laughs so let’s keep it that way plz n thx 😂😂 https://t.co/DAg2lFREKs

— Ana Bradley (@anabradleyy) December 20, 2018