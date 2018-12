Diputado vivió un mes con el suelo mínimo porque quería conocer la realidad: bajó seis kilos

View this post on Instagram

Друзья! Сегодня ровно месяц как я сижу на #министерскаядиета, и можно подводить итоги👆🏻! . Мне звонят многие информационные агентства, журналисты, товарищи и поздравляют🤦🏻‍♂️, но я считаю, что поздравления должны быть тогда, когда мы добьёмся изменения этой ситуации, когда потребительская корзина в России будет увеличена! . На сегодняшний день я ❗️подготовил законодательную инициативу на тему увеличения продуктовой потребительской корзины❗️, которую внесу в ближайшее время в Саратовскую областную думу с целью обращения в Госдуму! . Напомню, что подобная инициатива была оформлена в петиции на сайте change.org и собрала более 180000 подписей! В случае, если власти откажутся идти на обсуждение и компромиссы, у граждан будет очередная возможность сделать выводы, чьи интересы выражает власть, и в ближайшее время я размещаю данные инициативу и обращение на Ютуб-канале «Дневник Депутата» и на странице в инстаграм.