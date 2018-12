La gran lucha de las gemelas "más idénticas del mundo": quieren cambiar las leyes para casarse con su novio compartido

View this post on Instagram

Bye Perth 👋 Heading to SYDNEY to appear on a Television Show 👏 Stay tuned for updates 👭🙂🙂 . #travelling #television #amazing #love #instafit #instafashion #sydney #episode #youtubers #perth #repost #happy #bloggerstyle #like #shareboyfriend #goodtimes #followback #twinningandwinning #camera #inspiring