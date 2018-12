Impactante registro: así fue el momento exacto en que tsunami arrasa en pleno concierto en Indonesia

Un impactante video del momento exacto en que el tsunami comenzó a arrasar con todo lo que estaba a su paso en Indonesia comenzó a viralizarse a través de redes sociales.

El hecho ocurrió cuando se presentaba la banda local de pop rock Seventeen, ante cientos de personas que disfrutaban del espectáculo.

En ese instante es cuando sorpresivamente las olas aparecen sobre el escenario, irrumpiendo sobre los músicos y los asistentes.

"El agua arrasó el escenario, que estaba ubicado muy cerca del mar. Arrastró a todos quienes se encontraban en el lugar. Hemos perdido a seres queridos, incluido nuestro bajista y gerente, mientras otros están desaparecidos", sostuvo el grupo mediante un comunicado consignado por Reuters.

Cabe mencionar que hasta el momento las autoridades han cifrado las víctimas fatales en 222 personas, además de 843 heridos.

Mira el video:

NEW: Video shows a tsunami crashing into a venue in Indonesia where the band Seventeen was performing https://t.co/4P9zDCRkKC pic.twitter.com/q9RYOaPTt8

— BNO News (@BNONews) December 23, 2018